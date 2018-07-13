NG.kz Дело о драке, в которой был смертельно ранен студент, заново рассмотрели по апелляционной жалобе осужденного в Костанае



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 15:07 25-летнего Сабита Анапина в апреле 2018 года суд № 2 Костаная приговорил к 8 годам тюрьмы за то, что он в драке ударил ножом 18-летнего Виталия Бабенко, когда тот повалил его на землю и стал душить.

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