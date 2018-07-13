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≡ Дело о драке, в которой был смертельно ранен студент, заново рассмотрели по апелляционной жалобе осужденного в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Дело о драке, в которой был смертельно ранен студент, заново рассмотрели по апелляционной жалобе осужденного в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33135
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.07.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
25-летнего Сабита Анапина в апреле 2018 года суд № 2 Костаная приговорил к 8 годам тюрьмы за то, что он в драке ударил ножом 18-летнего Виталия Бабенко, когда тот повалил его на землю и стал душить.
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§ bgb
Re: Дело о драке, в которой был смертельно ранен студент, заново...
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3854
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 13.07.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
судя по последним делам, у нас участились случаи, когда один умышленно бросается на троих с целью нанесения тяжкого вреда их здоровью...
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