Цитата: alex_60:

про дожди и погоду писать нельзя. ты не в курсе?

разве что только тебе разрешено.

Не знаю что тебе там нельзя писать, но если сегодня уже твоя очередь докапываться до меня и жаловаться на меня, давай не стесняйся..

Тебя думаю другие Дартаньянцы с Госкона поддержат..

Вы же не можете по одному то..

Один начинает, второй цепляет, третий доканчивает и так по кругу, как стая гиен..