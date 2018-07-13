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§ NG.kz
"Талмуд, мелким шрифтом" - Верховный суд о банковских договорах в Казахстане
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33135
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.07.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
84 тысячи споров по банковским делам находится в производстве судов. Такие данные привел председатель Верховного суда в ходе расширенного совещания ведомства. Жакип Асанов попытался объяснить, с чем связано такое большое количество споров.
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§ bgb
Re: "Талмуд, мелким шрифтом" - Верховный суд о...
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3854
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 13.07.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
давно следует установить стандарт оформления различных договоров и прочей документации в части размера и типа шрифта, а также возможности ознакомления с ними через интернет.
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§ bgb
Re: "Талмуд, мелким шрифтом" - Верховный суд о...
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3854
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 13.07.18 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
при оформлении официальных бумаг чаще всего нам говорят: подпишите в двух местах, где "птичка" (или галочка) стоит.
но не говорят: подпишите, что в случае чего, мы вас разорим...
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