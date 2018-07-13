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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5359
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.07.18 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Тебе особо одаренному в 10й раз повторить? :lol:
Где ты увидел жалобу в моем вопросе и желании второй аккаунт завести?
Очередная ложь и провокация.
Где я личку выкладывал и стирал?
Ты же всех тут огульно обвиняешь.
А это уже клевета.
Выдохни, лукавый. :lol:
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5359
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.07.18 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Мы пережили конец света от Майи и это переживем.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5359
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.07.18 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати насчет забастовки тут на форуме упомянутой.
дело то в другом оказалось..чем не провокация?)
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4224
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 13.07.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто знает когда холода придут в летний период? Сайты погодные смотришь- на ходу переобуваются: утром одно, вечером уже другое. Нестабильность у них какая-то в век высоких технологий... А холод уж очень хочется :oops:
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2705
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
кто знает когда холода придут в летний период

Сегодня хорошо прям, правда грохочет грохочет а дождик только чуть накапал и испаряется вон быстро..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2705
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Погода на сейчас..
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 707
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.07.18 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
странно. я в недоразумении.
почему пропустили пост.12831.
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2705
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
пост.12831.

Сегодня твоя очередь?
Вы там как договорились жаловаться на меня?
Вам уже мешает мой ответ Алисе?
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 707
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.07.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Вам уже мешает мой ответ Алисе?


про дожди и погоду писать нельзя. ты не в курсе?
разве что только тебе разрешено.
особо приближенному.
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2705
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
про дожди и погоду писать нельзя. ты не в курсе?
разве что только тебе разрешено.

Не знаю что тебе там нельзя писать, но если сегодня уже твоя очередь докапываться до меня и жаловаться на меня, давай не стесняйся..
Тебя думаю другие Дартаньянцы с Госкона поддержат..
Вы же не можете по одному то..
Один начинает, второй цепляет, третий доканчивает и так по кругу, как стая гиен..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2705
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как насчет дыней?



Думаю все хорошо будет?
Не начнутся жалобы как на Арбуз из Ада?
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