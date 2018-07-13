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≡ Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: 211
§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2694
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кафель, самая проблема..
Не знаешь не зная какой ты будешь выбирать гарнитур, моя не определилась, какой кафель взять.
Мне хотелось бы классика, что то с бежевым, она не хочет..
Там придется исходя из кафеля тогда гарнитур брать, в будущем разумеется..
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§ drakon
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14080
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.07.18 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да,Марик,пришло время ремонта и для меня.

После 2 месяцев жфры,толь на крыше-покоробилась.
Завтра придётся покупать толь и крышу -
перекрывать... :-o
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§ Vital
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5803
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.07.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А где солнечные батарейки? Где знаменитая немецкая черепица? :lol: 
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* Алиса
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4224
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 13.07.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Там придется исходя из кафеля тогда гарнитур брать, в будущем разумеется..

Марик, у тебя как в той рекламе, примерно так: здравствуйте. я купила туфельки, не могли бы мне ламинат под них подобрать. - Да без проблем. - А может еще под сумочку подберете? ))

[Исправлено: Алиса, 13.07.2018 - 12:38]
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