Цитата: 211:

Там придется исходя из кафеля тогда гарнитур брать, в будущем разумеется..

Марик, у тебя как в той рекламе, примерно так: здравствуйте. я купила туфельки, не могли бы мне ламинат под них подобрать. - Да без проблем. - А может еще под сумочку подберете? ))



[Исправлено: Алиса, 13.07.2018 - 12:38]