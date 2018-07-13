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≡ В Костанае водителя Lexus RX-300 оштрафуют за рамку с именем и фамилией вместо номерного знака		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае водителя Lexus RX-300 оштрафуют за рамку с именем и фамилией вместо номерного знака
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33132
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.07.18 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото автомобиля «Lexus RX300», на котором вместо номерных знаков была размещена надпись «Зарина Глоба», сделал сегодня утром корреспондент «НГ». Автомобиль ехал по ул. Воинов-Интернационалистов около 9 утра.
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§ dandiv
Re: В Костанае водителя Lexus RX-300 оштрафуют за рамку с именем...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 607
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 13.07.18 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Линкольн Навигатор без номеров нашли?
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