211 Re: Моя Деревенька и её окрестности. #12739





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2694

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:57 Цитата: drakon:

Больничка - домашнего врача.

Вот это круто..

Мы рвемся в Европу и скорее всего у нас лет через 12 - 15 это будет практиковаться..

Скажу своему, который воспитал меня, тем более он дочку в Европу учиться отправит, ей сейчас что то 11 или 12 лет..

На врача..

Кстати у него племянница в Англии училась, ее тоже отправили..

Нашла там Казаха, который тоже там учился и поженились..

Сейчас живут в Северном Сиянии или крен знае что это, я ее видел, 32 года ей уже, на свадьбе..

Сияние это в Ацтане..

А казалось бы, родители ее насильно заставили выучиться во Мгимо в России или как его там, и отправиться на Запад..

А вот так судьба..

Ее хахоль, ой, муш, строит небоскребы в Ацтане..