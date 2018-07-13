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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5356
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.07.18 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Тебе особо одаренному в 10й раз повторить? :lol:
Где ты увидел жалобу в моем вопросе и желании второй аккаунт завести?
Очередная ложь и провокация.
Где я личку выкладывал и стирал?
Ты же всех тут огульно обвиняешь.
А это уже клевета.
Выдохни, лукавый. :lol:
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5356
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.07.18 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Мы пережили конец света от Майи и это переживем.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5356
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.07.18 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати насчет забастовки тут на форуме упомянутой.
дело то в другом оказалось..чем не провокация?)
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* Алиса
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4224
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 13.07.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто знает когда холода придут в летний период? Сайты погодные смотришь- на ходу переобуваются: утром одно, вечером уже другое. Нестабильность у них какая-то в век высоких технологий... А холод уж очень хочется :oops:
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