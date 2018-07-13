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§ NG.kz
Пропавшая в Костанае 14-летняя алматинка нашлась в Кокшетау
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33132
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.07.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
11 июля 14-летняя девочка ушла из дома по пр. Аль-Фараби и не вернулась домой. Ее искали 2 дня и сегодня, 13 июля, установили ее местонахождение. Об этом "НГ" сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.
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§ Vital
Re: Пропавшая в Костанае 14-летняя алматинка нашлась в Кокшетау
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5803
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 13.07.18 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Плохо ориентируется в г.Костанае а нашли в г. Кокшетау:)))
:lol:
Она не просто плохо ориентируется. Она чемпион по дезориентации

[Исправлено: Vital, 13.07.2018 - 10:51]
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