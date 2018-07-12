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≡ «Для гуманитариев и политиков нужны шашки» - мастер-класс по интеллектуальной игре прошел в Центральном сквере Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Для гуманитариев и политиков нужны шашки» - мастер-класс по интеллектуальной игре прошел в Центральном сквере Костаная
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33132
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.07.18 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже много лет мастер спорта по шашкам Юрий Яковлевич БОНДАРЕНКО ратует за возрождение интереса к этой игре. Он вспоминает Кустанай 60-70-х годов прошлого века, когда шашки были в центре жизни местного парка.
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§ pro100tak
Re: «Для гуманитариев и политиков нужны шашки» - мастер-класс по...
pro100tak


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Сообщений: 76
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 12.07.18 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шашки - игра для фанатов. Русские еще куда ни шло, как-то можно еще что-то соорудить. На 17 ходов вперед, - да там до последней шашки можно все варианты рассчитать. 100-клеточные - сложнее, и там все муторно до постоянных ничьих. Кстати, на первом фото у мастера нет уже так называемой "золотой" шашки на месте.
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§ 211
Re: «Для гуманитариев и политиков нужны шашки» - мастер-класс по...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2694
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Русские еще куда ни шло, как-то можно еще что-то соорудить. На 17 ходов вперед, - да там до последней шашки можно все варианты

Ты видно не знаком с русскими шашками..
Я чемпион в детстве по Союзу среди любителей был..
Сразу дали третий разряд и как победителя сразу отправили сдавать на КМС, минуя сдачу на второй и первый..
Так что ни говори глупостей..
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§ Гога
Re: «Для гуманитариев и политиков нужны шашки» - мастер-класс по...
Гога


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Сообщений: 10
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.07.18 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи , кем ты только не был ?! Не пора ли писать мемуары томов этак на 50 !
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§ 211
Re: «Для гуманитариев и политиков нужны шашки» - мастер-класс по...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2694
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
: 12.07.18 - 20:12
Господи , кем ты только не был

Спорт это что для тэбэ?
Бегун на длинные дистанции , первые места уже в 10м классе, когда все активные спортики спились и скурились, между шашками, борец по Камышнинскому району второе место..
Нужно было успевать жить тогда, чтобы сейчас сидеть тут..
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§ Обликоморале
Re: «Для гуманитариев и политиков нужны шашки» - мастер-класс по...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5356
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.07.18 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Бегун на длинные дистанции ,

Ты уже в стопятый раз рассказываешь, как от спортиков ''активных'' бегал. :lol:
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§ 211
Re: «Для гуманитариев и политиков нужны шашки» - мастер-класс по...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2694
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
стопятый раз рассказываешь, как от спортиков ''активных'' бе

И в стодесятый расскажу и покажу грамоту..
Долго шел до этого..
Всегда третий на 3 км..
В десятом всех уже рвал..
В 5м даже норму ГТО на лыжах сдать не мог!
Но то Осиновка, не спортивное отделение..
Да и курево с 6ти лет сильно мешало..
А вот в Камышнинских степях пришлось бросить в 13 лет..
Так, баловался просто..
Окончательно бросил только в 22 года..
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§ pro100tak
Re: «Для гуманитариев и политиков нужны шашки» - мастер-класс по...
pro100tak


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Сообщений: 76
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 12.07.18 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ты видно не знаком с русскими шашками..

Да, ешки-матрешки. Прошу же, читай внимательнее и до конца хотя бы мой коммент. Если бы я был совсем не в теме, про "золотую" шашку написал бы? Мляха муха, не юн же, чтобы руки или язык до такой степени не дружили с головой?
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§ 211
Re: «Для гуманитариев и политиков нужны шашки» - мастер-класс по...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2694
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
про "золотую"

Это дамка на главной дороге при ее трех оппонентах..
Одна против трех русским языком и треугольник тут не поможет..
Кто не понял, вершина против одной, не находящейся на главной..
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§ pro100tak
Re: «Для гуманитариев и политиков нужны шашки» - мастер-класс по...
pro100tak


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Сообщений: 76
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 13.07.18 - 00:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Это дамка на главной дороге при ее трех оппонентах..

ты о чем? В партии на первом фото черные должны забрать себе инициативу, уступая при этом по количеству темпов. И именно потому, что у белых нет золотой шашки на месте.
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§ 211
Re: «Для гуманитариев и политиков нужны шашки» - мастер-класс по...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2694
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
партии на первом фото черные должны забрать себе инициативу, уступ

Должны но не обязаны..
Партия порой много интеллектуальнее самой игры..
Его лучшая разводка заключалась в том, что он заставил тебя поверить, что он это ты..
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