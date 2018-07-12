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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Рискованная забава
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33132
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.07.18 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Жанаказахстанцы», возможно, осознают, что на «голодоморовской» кобыле далеко не уедешь (у многих казахов о советском времени остались более позитивные воспоминания), поэтому в свою идейную базу решили подтянуть популярную страшилку.
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§ Ваш земляк
Re: Евгений ШИБАРШИН: Рискованная забава
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1813
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.07.18 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
И к тебе туда приеду и встану на колени..

А вот с этого места поподробнее! Уж очень заманчиво выглядит вот это вот предложение. Про "встать на колени", да ещё передо мной. Моё воображение рисует очень пошлые картины. Ведь голова окажется севернее колена и южнее живота.
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§ Ваш земляк
Re: Евгений ШИБАРШИН: Рискованная забава
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1813
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.07.18 - 23:33
Комментарий удален модератором.
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§ 211
Re: Евгений ШИБАРШИН: Рискованная забава
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2694
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Про "сделаю" и "лично" я уже тебе писал. В личке. А тут

Нет..
Давай только не будем завязываться на Личку между мной и тобой..
Ты сказал, еще раз..

Цитата:
Ваш земляк:
Могу с любым подискутировать на эту тему, т


Так давай будем же благоразумными, отталкиваться от этого..
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§ Ваш земляк
Re: Евгений ШИБАРШИН: Рискованная забава
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1813
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.07.18 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
У 211 пара железных вопросов-проблем-тем в этой жизни, что ли. Типа, Шибаршин, ты где был, когда... И мы с гласностью и перестройкой страну профукали.

А ты ещё не привык к этому - вы все сволочи, что профукали проклинаемый Советский Союз, тюрьму народов и ещё кучу бла-бла-бла. Это персонаж pro100 работает на публику. То он кыпшак, сын народа, уничтожаемого Великим Джутом, то ярый борец за победу коммунизма во всём мире. То он верный "лизатель" вертикали Власти, то он ниспровергатель устоев. Короче, всё зависит от дозы алкоголя. Вот как-то так! Хотя, судя по регистрации, ты с этим знаком.
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§ Ваш земляк
Re: Евгений ШИБАРШИН: Рискованная забава
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1813
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.07.18 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Давай только не будем завязываться на Личку между мной и тобой..

А что так?! Ты уже от своих слов отпрыгиваешь?! Колечко сжимается?!
Ну так бывает, когда за "базар" надо отвечать!
И ещё раз = все эти произносители слов о геноциде, что украинцы, что казахи, просто мало знакомы с темой вопроса. И тупо, как и ты в некоторых случаях, пытаются заработать. Хоть финансово, хоть политически. Ну а тут уж тебе решать - вставать ли с ними под одни знамёна, или же всё-таки включить мозг. Хотя для тебя это трудновыполнимо, вследствие отсутствия оного. Но ничего - мы уже все привыкли к твоим виляниям, так что ничего нового не увидим. Удачи тебе в освоении новых знаний! Люби историю! Побольше читай! И не Яндекс Дзен!
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§ 211
Re: Евгений ШИБАРШИН: Рискованная забава
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2694
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
что так?! Ты уже от своих слов отпрыгиваешь?!

Хм..
Покажи где..
Ты же вроде обещал..
Цитата

Цитата:
Ваш земляк: Могу с любым подискутировать на эту тему


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=34958&viewmode=flat&sortorder=0&start=0

Так что я то тут причем?
Ты с ними, с оппозицией обещал..
Или я неправильно тебя понял?
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§ pro100tak
Re: Евгений ШИБАРШИН: Рискованная забава
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 76
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 13.07.18 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Это персонаж pro100 работает на публику

Поясни, п-ста, здесь, а я послухаю. Об чем речь? И, п-ста, будь внимательнее, можешь даже все мои сообщения почитать. Их малехо (всего-то с десяток). Много времени не займет, чтоб не было недопонимания. Я, в отличие от некоторых здесь, могу и о том и о сем побалакать. Особливо насчет всяких историй и персон, с ними связанных. Я не 211-ый, у которого проблемы со зрением, стулом и руками, да еще и в отступе. И будь благоразумен, не глупый вроде, судя по твоим сообщениям здесь.
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§ bgb
Re: Евгений ШИБАРШИН: Рискованная забава
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3849
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 13.07.18 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
а россияне покаются перед казахами и прочими, что не дали им вымереть или просто исчезнуть с лица Земли, взяв их всех под свою защиту.

защита и помощь иногда таковы, что потом отрыгиваются кровью...
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§ Kairat stayer
Re: Евгений ШИБАРШИН: Рискованная забава
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 126
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.07.18 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Жанаказахстанцы» не представляют интересы государства, власти Америки и Европейских стран это понимают, также знают, что мы стремимся к демократическим преобразованиям, боремся с коррупцией и.т.д. Один из главных приоритетов мы готовы оказать содействие американцам в борьбе с терроризмом, путём предоставления 2 портов для для транзита военных поставок в Афганистан, который остаётся, в течение многих десятилетий очагом терроризма. Кроме того у них экономические интересы, в настоящее время в стране работают более 300 американских компаний, в основном крупнейшие нефтяные и энергетические, а европейцы нуждаются в наших углеводородах и других ископаемых, которые экспортируем. На днях в Хельсинки состоится встреча В.Путина и Д.Трампа, пресс-секретарь Кремля Д.Песков сообщил, разговор предстоит обстоятельный, точной повестки нет, вопросы обеспечения безопасности в мире и отдельных регионах точно обсудят на переговорах, поэтому не будем торопить события.

[Исправлено: Kairat stayer, 13.07.2018 - 10:40]
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§ 211
Re: Евгений ШИБАРШИН: Рискованная забава
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2694
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
211 пара железных вопросов-проблем-тем в этой жизни, что л

Заметь, это не вопрс и не проблема..
Это железный аргумент для тех, кто вопрошает только сегодня, куда делось все советское..
Ладно бы это был ты или другой молодняк..
Но это умудренный опытом и годами жизни человек, живший как и я в Советском Союзе..
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