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≡ Ж/д-перевозчиков в Казахстане обязали вернуть 12 млн тенге госсубсидий		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ж/д-перевозчиков в Казахстане обязали вернуть 12 млн тенге госсубсидий
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33132
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.07.18 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инспекторы Комитета транспорта МИР РК проверили пассажирские поезда и выявили сотни нарушений правил перевозок, сообщает пресс-служба министерства.
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§ arman_kst
Re: Ж/д-перевозчиков в Казахстане обязали вернуть 12 млн тенге...
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 8
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 13.07.18 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Турксиб-Астана нарушает. Вагоны старые до сих пор
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§ сайлау курманов
Re: Ж/д-перевозчиков в Казахстане обязали вернуть 12 млн тенге...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2798
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 13.07.18 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно , они посмотрели на аркалыкский состав , билеты проданы до 6 августа , особенно общий вагон
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§ Обликоморале
Re: Ж/д-перевозчиков в Казахстане обязали вернуть 12 млн тенге...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5356
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.07.18 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В России вагоны поездов намного по новей будут, а расценки дешевле.
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* Алиса
Re: Ж/д-перевозчиков в Казахстане обязали вернуть 12 млн тенге...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4224
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 13.07.18 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, интересно. А населению, которое в этих условиях за свои деньги не получили должны услуг компенсируют что то? По билетам всех пробить можно- не проблема. )))
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