/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 75 из 75«1...737475
Куратор темы: 211
§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13332
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.06.18 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то я так и не врубился как оно тут все подсоединено было..



Попробую сам что ли..
Профайл

§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13332
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.06.18 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предварительно дома укрепляем пластины доп болтами, чтобы не болталось и изолентой делаем так, чтобы при установке не бегало..
Профайл

§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13332
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.06.18 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то намечается..
Главное чтоб как дома вчера ночью при проверке не грохнуло, пытался включатель всобачить..
Профайл

§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13332
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.06.18 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и все..
Проверяем фазу, стоит правильно..
Профайл

§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13332
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.06.18 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проверяем свет..
Профайл

§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13332
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.06.18 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь дело техники закрутить эту неожиданно валявшуюся в таком виде переноску в погреб..
Нет вилок просто с собой..
Профайл

§ 112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13332
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.06.18 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Переноска в разборном виде..
Обычная коропка за 100 тенге и обычный китайский патрон за 200..
Профайл

* 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2688
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 08:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и наконец то ремонт..
Хотя он мелкий но все же..
Первый этаж..
Прохладно..
Профайл

* 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2688
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и зал..
Что было..
Профайл

* 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2688
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 08:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попытался решить проблему холода таким вот способом, может не профессиональным, но зима покажет..
Профайл

* 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2688
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 09:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На кухне подвязался так..



Причем десятку перенес на стену, а туда вставил шестерку, чтобы ни закрывать особо хрущевку..
Профайл

* 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2688
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня установка железной двери будет, но это неинтересно..
Батареи много интересней.
Завтра попытаюсь вставить батарею в ванну в хрущевке, мест там как правило нет, но за бачком что то вроде имеется..
Ну а сейчас сбор инструментов, убока и на дверь..
Всера с магазина О уже сделали доставку..
Профайл

* 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2688
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати наша основная кухня, где собственно и происходят чудеса варения, жарения и парения..
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 75 из 75«1...737475
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: 211

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 162
Пользователей: 2
Всего: 164

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх