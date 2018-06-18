211 Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом.. #1122





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2688

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:03 Сегодня установка железной двери будет, но это неинтересно..

Батареи много интересней.

Завтра попытаюсь вставить батарею в ванну в хрущевке, мест там как правило нет, но за бачком что то вроде имеется..

Ну а сейчас сбор инструментов, убока и на дверь..

Всера с магазина О уже сделали доставку..