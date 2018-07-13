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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5349
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.07.18 - 07:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто на форуме НГ бывал, тот в цирке смеяться не будет.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5349
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.07.18 - 07:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ух тыж, как классно, пятница 13-ое.
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* 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2689
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 08:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сказал бы..
Но после того как кто то расплакался во всез ветках о моем наказании и особенно в вопросах администрации, промолчу..
Бог вам судья..
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* 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2689
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 08:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати я с вами в личке то, не оскорбляя никого и то вы мои переговоры перекопировали, потом сюда выложили..
Потом стерли правда..
Подумать только..
А тут маты перематы в личке и я что, должен это так оставить?
Территория лички НГ это их территория.
Потому я раздал вам телефон, чтобы вы, имея что то против меня лично, о чем каждый день говорите, сказали бы это прямо в глаза лично мне не отводя взгляда..
Так никто же..
Зато тут все мои переговоры выложили толпой..
Кстати открытая угроза уже не в первый раз от вашего товарища, который пользуется своим ПП, нарушая правила..
Так что подумайте о себе, как вы ведете прежде всего себя и во что превратились, действуя толпой..
Жалкое зрелище..
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* 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2689
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 08:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а за оскорбления нужно отвечать..
Так думаю..
Если в очередной раз увижу от вас маты перематы в мою сторону..
Нужно и в личке быть мужиком и не опускаться..
Чего у вас к сожалению я не вижу..
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* 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2689
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 08:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А до меня по личке не за что просто зацепиться..
Никого не оскорбляю там, все предельно вежливо и обдуманно..
Если вы так себя ведете, потом жалуетесь, это ваши проблемы..
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* 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2689
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 08:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гасил или кто там, писал тут в личке, так такой рокот поднялся, вы все выкладывали личку на обозрение..
Хотя там то матов и оскорблений собственно не было..
Его убрали на всегда, тот ник..
За оскорбление..
Но тут что написано мне гораздо пахабней и много оскорбительнее от вас идет..
Да, согласен, я плохой и порой невыносим, но не нужно же так опускаться то до такого..
Тогда просто не обращайте внимания на меня, не жалуйтесь, ни дискутируйте мо мной..
Объявите очередной 135й игнор и все..
Думаю хотя бы на неделю самоуспокоитесь..
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1813
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.07.18 - 09:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Потому я раздал вам телефон, чтобы вы, имея что то против меня лично, о чем каждый день говорите, сказали бы это прямо в глаза лично мне не отводя взгляда..

По телефону прямо в глаза. Я уже и не знаю, смеяться или плакать.
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1813
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.07.18 - 09:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Но тут что написано мне гораздо пахабней и много оскорбительнее от вас идет..
Да, согласен, я плохой и порой невыносим, но не нужно же так опускаться то до такого..
Тогда просто не обращайте внимания на меня, не жалуйтесь, ни дискутируйте мо мной..
Объявите очередной 135й игнор и все..
Думаю хотя бы на неделю самоуспокоитесь..

Заметь - это ТЫ лезешь ко всем в личку. А вот тебе никто не пишет, полковник ты наш...
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* 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2689
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
ефону прямо в глаза

Ты просто не знаешь как отвертеться..
Про телефон уже говорил, там глаз нет..
Это вообще то средство связи..
И зачем оно догадайся сам..
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* 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2689
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

И по моему вопрос исчерпан.
Там думаю мы договорились..
То что я тебе дал как и всей вашей толпе телефон, так это потому что ты в очередной раз написал открытым текстом что ты приедишь и все такое..
Пожалуйста, бери телефон и приезжай..
Только не нужно быть похожим на комнатного орла..
Перед своей толпой.
В этом смысл..
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