Цитата: Vital:

балонов поменять это ему нужно 750 000.

Речь то не о его деньгах.

Речь о безопасности.

Завтра он так потеряет и груз и фуру и еще кого то, если не раскошелится на свой автомобиль, на его безопасность..

Кстати когда то в 2000м, когда хата в Ко или тогда в Кустанае однушка 500 долларов стоила, камазисту родич забашлял 2000 долларов Москва Обратно..

По моему 2000.

Это я к тому, что простой камаз может заработать и на 5 и на 8 колес и даже больше за нормальный рейс.

Без прицепа был, гружен обоями, я с ними тоже тогда гонял..