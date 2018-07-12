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§ NG.kz
Большегрузы и рваные покрышки. Продолжение истории
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33130
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.07.18 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Арман ГАЛИЕВ прислал новое видео с Сарыкольской трассы на редакционный WhatsApp "НГ". Сейчас по этой трассе можно передвигаться только по обочине.
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§ Алиса
Re: Большегрузы и рваные покрышки. Продолжение истории
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4220
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 12.07.18 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот еще один автомобиль стоит, точно так же балоны пробиты. Ребята в шоке!

собрались бы да и написали на эту организацию в суд - материальный и моральный ущерб. Может после выплат, думаю, и немаленьких ( ведь немалые деньги уйдут на восстановление, а то и покупку новых) подумали бы в каком состоянии оставлять объекты подобного рода.
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* 211
Re: Большегрузы и рваные покрышки. Продолжение истории
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2689
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Покрышки то практически лысые на первом..
На втором подуставшие и перегруз наверно, тут разбираться надо..
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* Rexyn
Re: Большегрузы и рваные покрышки. Продолжение истории
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 45
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 12.07.18 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
собрались бы да и написали на эту организацию в суд

Арман сейчас собирает документы для суда
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§ Алиса
Re: Большегрузы и рваные покрышки. Продолжение истории
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4220
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 12.07.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Арман сейчас собирает документы для суда

Молодец! Желаю ему удачи! и победы!!!! Побольше бы таких людей было, а то привыкли горе-работнички (руководители), что с рук всё сходит.

Цитата:
211:
На втором подуставшие и перегруз наверно, тут разбираться надо..

Марик, не придумывай, не выгораживай халтурщиков..... ПУсть отвечают за свои "шедевры" творческие.

[Исправлено: Алиса, 12.07.2018 - 13:39]
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* 211
Re: Большегрузы и рваные покрышки. Продолжение истории
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2689
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Марик, не придумывай, не выгораживай халтурщиков...

То что они никто не спорит..
Но вот сколько он груза перевозил на убитых покрышках?
Зная что тут не Европейские дороги и то там бы полицаи наложили бы на него такой штраф за угрозу жизни других участников движения с такими шинами, что автору пришлось бы продать свою старенькую фуру..
Так что тут думаю разбираться надо, но я бы сказал что обоюдка..
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§ Vital
Re: Большегрузы и рваные покрышки. Продолжение истории
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5801
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.07.18 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Може кто незнает. 1 балон стоит 140 -150 000 тенге. Это что бы было понятно о чем автор говорит. 5 балонов поменять это ему нужно 750 000.
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* 211
Re: Большегрузы и рваные покрышки. Продолжение истории
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2689
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
балонов поменять это ему нужно 750 000.

Речь то не о его деньгах.
Речь о безопасности.
Завтра он так потеряет и груз и фуру и еще кого то, если не раскошелится на свой автомобиль, на его безопасность..
Кстати когда то в 2000м, когда хата в Ко или тогда в Кустанае однушка 500 долларов стоила, камазисту родич забашлял 2000 долларов Москва Обратно..
По моему 2000.
Это я к тому, что простой камаз может заработать и на 5 и на 8 колес и даже больше за нормальный рейс.
Без прицепа был, гружен обоями, я с ними тоже тогда гонял..
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* 211
Re: Большегрузы и рваные покрышки. Продолжение истории
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2689
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати камаз в то время в нормальном техническом состоянии стоил 700 долларов.
Это я уже другого нанимал по зерноотходам..
Паренек, мужичок тогла за полтора года его выкупил, перевозя грузы..
И на дальняки, они зарабатывают тоже не плохо..
А иначе ездили бы на газелях, а не на Фурах..
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* сайлау курманов
Re: Большегрузы и рваные покрышки. Продолжение истории
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2798
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 13.07.18 - 08:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
слышал что сарыкольский район , то бишь бывший урицкии медленно уходит подводу , посевные площади и луга у крестьян захватило болото , а объездная вообще проблему не решит потому что тоже строят на болоте , мышиная возня , лишь бы деньги освоить, куда власти смотрят что деньги зарывают в песок
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