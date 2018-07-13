211 Re: Флуд и оффтопик (часть 3) #12814





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2689

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:31 Кстати я с вами в личке то, не оскорбляя никого и то вы мои переговоры перекопировали, потом сюда выложили..

Потом стерли правда..

Подумать только..

А тут маты перематы в личке и я что, должен это так оставить?

Территория лички НГ это их территория.

Потому я раздал вам телефон, чтобы вы, имея что то против меня лично, о чем каждый день говорите, сказали бы это прямо в глаза лично мне не отводя взгляда..

Так никто же..

Зато тут все мои переговоры выложили толпой..

Кстати открытая угроза уже не в первый раз от вашего товарища, который пользуется своим ПП, нарушая правила..

Так что подумайте о себе, как вы ведете прежде всего себя и во что превратились, действуя толпой..

Жалкое зрелище..