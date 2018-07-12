Цитата: Алиса:

Наши педагоги - самые педагогичные педагоги в мире: могут выпить, покурить, поматериться (не при детях конечно) - ничто человеческое им не чуждо.

Подтверждаю! Я со своим классным руководителем водку пил, когда в армию забирали. Да и потом просто по жизни общались. Просто очень хороший человек. Да ещё так получилось, что у неё, у моей мамы и мамы одноклассника день рождения в один день. А ещё мы у неё были первым классом после института.Огромный Вам привет и дай Вам бог здоровья, многоуважаемая Ольга Николаевна! Ну а мы все любя называли её Олюшкой. Она, наверное, знала об этом...