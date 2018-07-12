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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2673
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, как бороться если у вас появились бумажные купюры..
Дают совет..
Накалить до красна утюг и прогладить..
Ну или просто сжечь купюру, в специально отведенном для этого месте..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2673
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще из новостей денег..
Россия начала массово и по любым ценам скупать доллары и евро..
Через годик другой аналитиги прогнозируют курс неведомо большой..
Потому что долларов ни у кого не будет...
Интересно, у нас начнут изымать доллары или нет?
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2673
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мои честно накопленные за всю свою честную жизнь доллары..



Через пару лет это будет состояние, поеду менять в Россию на черный рынок..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2673
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По моему такие раньше в Бумере показывали, когда они в деревне застряли..
Пихали кому то..
Вот я момента того не понял, раньше 2х долларовых бумажек не было?
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1811
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.07.18 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Наши педагоги - самые педагогичные педагоги в мире: могут выпить, покурить, поматериться (не при детях конечно) - ничто человеческое им не чуждо.

Подтверждаю! Я со своим классным руководителем водку пил, когда в армию забирали. Да и потом просто по жизни общались. Просто очень хороший человек. Да ещё так получилось, что у неё, у моей мамы и мамы одноклассника день рождения в один день. А ещё мы у неё были первым классом после института.Огромный Вам привет и дай Вам бог здоровья, многоуважаемая Ольга Николаевна! Ну а мы все любя называли её Олюшкой. Она, наверное, знала об этом...
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1811
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.07.18 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
начался там поголовный призыв в АТО

Мне сразу вспоминается стишок:
"А у нас сосед Серёжа
К нам приехал из АТО.
У Серёжи нету ножек,
Есть контузия зато.
А теперь Серёжа плачет,
Злая мысль ползёт под скальп.
Раз без ножек не поскачешь,
Значит, он теперь москаль?!"

[Исправлено: Ваш земляк, 12.07.2018 - 21:18]
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2673
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо то как..
Соглашение..
Теперь видно ху из ху..
Как то в старых книгах про ху было написано, типа кто это..
Бывало за одним региненным неслось 85!, подумать только, ников..
Сейчас ляпота..
Вот что значит Соглашение и главное по правилам..
Правило..
Мне понравились слова героя Жеймса Макевоя - Правила везде одни..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2673
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, фильм Грязь..
А как это - Я выгляжу Божественно, среди этого сборища уродов..
Да уш..
Не ожидал от Берта такого..
Скорее от Гая Ричи..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2673
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Госконцы..
Хоть один из вас набил "стрелу"..
Это похвально..
А то прокричал о личке тут во всю глотку..
Ну на неделе все решиться..
Как он сказал открыто тут в любое время и в любом месте..
Ну что ж..
Отсчитываем неделю с 12го июля?
Один упрячется за всех и все на одного?
Госконцы вперед..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2673
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 01:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, не я как говорится придумал..

Цитата:
Ваш земляк: ыть тебе битым. Или ты, ка и раньше, "бандит тряпочный", как уже бывало, подтянешь всю родню, начиная от троюродных племянников? А встретиться - всегда пожалуйста! Как говориться - в любое время, в любом месте.


Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=34958&viewmode=flat&sortorder=0&start=0
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2673
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 13.07.18 - 01:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только не понял, как уже бывало..
Мы с тобой где то перехлестывались или ты попросту клевещешь?
Ну ка подскажи где у нас с тобой это уже "бывало"?
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1811
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.07.18 - 01:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Только не понял, как уже бывало..

А вот за базаром надо следить! Или ты уже забыл, как ты тут всем рассказывал, как собирался кого-то там воспитывать, кто тебя подрезал?! Племянничка прихватил, грозился там какими-то Людьми.
И с фуфломётами у меня разговор короткий - маршрут ты узнаешь из песни группировки "Ленинград" "Дорожная". Скатертью дорога! И насчёт стрелки - ты обещался подъехать сам! Или опять фуфло?!
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