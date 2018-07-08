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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Закон и справедливость
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33128
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.07.18 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С нашей либерализацией законов мы докатились до того, что коррупция торжествует. Для бизнеса и продажной власти уже остро стоит вопрос - кому заносить? Берут, судя по приговорам, от премьера до районного акима.
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§ pro100tak
Re: Николай ВОРОНИН: Закон и справедливость
pro100tak


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Сообщений: 76
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 12.07.18 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Дискуссия это дискуссия прежде всего без личных оскорблений, обид, жалоб на оппонента третьему лицу..
Ты хоть выдержал хоть одно из них?
Дискуссия это когда ничего личного..
Когда ты там, в ней, а не пытаешься залезть в штаны своего оппонента прилюдно и крича во весь голос..

Где в наших оппозициях друг другу 3-е лицо? Ты ваще читаешь, что пишу я, и что пишешь ты? И мне нравится лезть под юбки, платья, бывают у них еще брючки, джинсы, с такими предметами гардероба сложнее. А штаны оппонентов-мужчин меня никак не волновают, еще и прилюдно и оря.
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§ 211
Re: Николай ВОРОНИН: Закон и справедливость
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2673
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:

Давай по теме блин, а?
Я тебя вообще не пойму, хотя стараюсь..
Что скажешь относительно данной статьи?
Для начала..
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§ pro100tak
Re: Николай ВОРОНИН: Закон и справедливость
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 76
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 12.07.18 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ОК. Скажу выдержкой из статьи. "Властям Китая удалось вернуть в страну более 2,5 тысяч коррупционеров, которые сбежали за границу вместе с капиталом. Как сообщило в понедельник агентство «Синьхуа», кампания по возврату беглых чиновников длилась с 2014 года по 2016 год.В министерстве общественной безопасности КНР пояснили, что для возврата беглых чиновников вместе с капиталом была запущена кампания «Небесная сеть», которая только в 2016 году позволила установить связи между 951 беглым коррупционером в 72 странах мира.

«Китай вернул 2566 беглецов из 90 стран и регионов мира, а также вернул 8,6 миллиарда юаней (порядка 1,25 миллиарда долларов) в рамках кампании „Небесная сеть“ в период с 2014 по 2016 годы», — уточняет агентство со ссылкой на официальные источники."
http://www.pure-t.ru/2017/04/01/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%83%d0%bb-%d0%b8%d0%b7-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%b5%d0%b6%d0%b0-2566-%d0%b1%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80/ Добавлю, из них было казнено около 200, порядка 1000 получили пожизненное. Остальные от 7 лет.
У нас всего-то 2-3 самых реальных и известных уже всему миру, не только нам, казнокрада. Никакой "Небесной сети" не надо. Pro100 взять за руку и привезти домой. Что мешает? Может, у них есть компра? Особенно, Храпа хотел бы увидеть дома.
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