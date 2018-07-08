pro100tak Re: Николай ВОРОНИН: Закон и справедливость #17





(Пользователи) Сообщений: 76

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 23:53 ОК. Скажу выдержкой из статьи. "Властям Китая удалось вернуть в страну более 2,5 тысяч коррупционеров, которые сбежали за границу вместе с капиталом. Как сообщило в понедельник агентство «Синьхуа», кампания по возврату беглых чиновников длилась с 2014 года по 2016 год.В министерстве общественной безопасности КНР пояснили, что для возврата беглых чиновников вместе с капиталом была запущена кампания «Небесная сеть», которая только в 2016 году позволила установить связи между 951 беглым коррупционером в 72 странах мира.



«Китай вернул 2566 беглецов из 90 стран и регионов мира, а также вернул 8,6 миллиарда юаней (порядка 1,25 миллиарда долларов) в рамках кампании „Небесная сеть“ в период с 2014 по 2016 годы», — уточняет агентство со ссылкой на официальные источники."

http://www.pure-t.ru/2017/04/01/%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%83%d0%bb-%d0%b8%d0%b7-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%b5%d0%b6%d0%b0-2566-%d0%b1%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%80/ Добавлю, из них было казнено около 200, порядка 1000 получили пожизненное. Остальные от 7 лет.

У нас всего-то 2-3 самых реальных и известных уже всему миру, не только нам, казнокрада. Никакой "Небесной сети" не надо. Pro100 взять за руку и привезти домой. Что мешает? Может, у них есть компра? Особенно, Храпа хотел бы увидеть дома.