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pro100tak:
У 211 пара железных вопросов-проблем-тем в этой жизни, что ли. Типа, Шибаршин, ты где был, когда... И мы с гласностью и перестройкой страну профукали.
А ты ещё не привык к этому - вы все сволочи, что профукали проклинаемый Советский Союз, тюрьму народов и ещё кучу бла-бла-бла. Это персонаж pro100 работает на публику. То он кыпшак, сын народа, уничтожаемого Великим Джутом, то ярый борец за победу коммунизма во всём мире. То он верный "лизатель" вертикали Власти, то он ниспровергатель устоев. Короче, всё зависит от дозы алкоголя. Вот как-то так! Хотя, судя по регистрации, ты с этим знаком.