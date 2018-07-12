Цитата: 211:

Давай только не будем завязываться на Личку между мной и тобой..

А что так?! Ты уже от своих слов отпрыгиваешь?! Колечко сжимается?!

Ну так бывает, когда за "базар" надо отвечать!

И ещё раз = все эти произносители слов о геноциде, что украинцы, что казахи, просто мало знакомы с темой вопроса. И тупо, как и ты в некоторых случаях, пытаются заработать. Хоть финансово, хоть политически. Ну а тут уж тебе решать - вставать ли с ними под одни знамёна, или же всё-таки включить мозг. Хотя для тебя это трудновыполнимо, вследствие отсутствия оного. Но ничего - мы уже все привыкли к твоим виляниям, так что ничего нового не увидим. Удачи тебе в освоении новых знаний! Люби историю! Побольше читай! И не Яндекс Дзен!