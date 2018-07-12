211 Re: «Для гуманитариев и политиков нужны шашки» - мастер-класс по... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2670

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:44 Цитата: Обликоморале:

стопятый раз рассказываешь, как от спортиков ''активных'' бе

И в стодесятый расскажу и покажу грамоту..

Долго шел до этого..

Всегда третий на 3 км..

В десятом всех уже рвал..

В 5м даже норму ГТО на лыжах сдать не мог!

Но то Осиновка, не спортивное отделение..

Да и курево с 6ти лет сильно мешало..

А вот в Камышнинских степях пришлось бросить в 13 лет..

Так, баловался просто..

Окончательно бросил только в 22 года..