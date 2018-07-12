pro100tak Re: Евгений ШИБАРШИН: Рискованная забава #6





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Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 22:28 Опять метель, какого х.. ведь уже апрель.

1. Если бы г. Шибаршин выразил свою мысль примерно так, что, типа, в топку нашего пиара в США надо подкинуть дров, и почему вдруг. Высказать свое предположение, как аналитику-обозревателю, что pro100 те, кто на этом сидят, подумали, что не мешает им еще лямов 20 заработать на волне ревизий Трампа, - тогда другое дело. Эти, вышеперечисленные, не первый и даже не 10-ый раз собираются там-сям. Постоянно отправляют бумаги, чтобы им выделялось бабло, ну, не совсем из того кармана, куда... Тусовка, в основном, одна и та же, меняется пара действующих персон. К примеру, добавилась супруга Муратхана Токмади.

2. У 211 пара железных вопросов-проблем-тем в этой жизни, что ли. Типа, Шибаршин, ты где был, когда... И мы с гласностью и перестройкой страну профукали.