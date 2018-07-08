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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Закон и справедливость
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33128
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.07.18 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С нашей либерализацией законов мы докатились до того, что коррупция торжествует. Для бизнеса и продажной власти уже остро стоит вопрос - кому заносить? Берут, судя по приговорам, от премьера до районного акима.
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§ pro100tak
Re: Николай ВОРОНИН: Закон и справедливость
pro100tak


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Сообщений: 74
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 12.07.18 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Дискуссия это дискуссия прежде всего без личных оскорблений, обид, жалоб на оппонента третьему лицу..
Ты хоть выдержал хоть одно из них?
Дискуссия это когда ничего личного..
Когда ты там, в ней, а не пытаешься залезть в штаны своего оппонента прилюдно и крича во весь голос..

Где в наших оппозициях друг другу 3-е лицо? Ты ваще читаешь, что пишу я, и что пишешь ты? И мне нравится лезть под юбки, платья, бывают у них еще брючки, джинсы, с такими предметами гардероба сложнее. А штаны оппонентов-мужчин меня никак не волновают, еще и прилюдно и оря.
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* 211
Re: Николай ВОРОНИН: Закон и справедливость
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2670
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:

Давай по теме блин, а?
Я тебя вообще не пойму, хотя стараюсь..
Что скажешь относительно данной статьи?
Для начала..
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§ pro100tak
Николай ВОРОНИН: Закон и справедливость
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 74
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 12.07.18 - 23:53
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