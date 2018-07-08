Цитата: 211:

Дискуссия это дискуссия прежде всего без личных оскорблений, обид, жалоб на оппонента третьему лицу..

Ты хоть выдержал хоть одно из них?

Дискуссия это когда ничего личного..

Когда ты там, в ней, а не пытаешься залезть в штаны своего оппонента прилюдно и крича во весь голос..

Где в наших оппозициях друг другу 3-е лицо? Ты ваще читаешь, что пишу я, и что пишешь ты? И мне нравится лезть под юбки, платья, бывают у них еще брючки, джинсы, с такими предметами гардероба сложнее. А штаны оппонентов-мужчин меня никак не волновают, еще и прилюдно и оря.