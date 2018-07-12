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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: Рискованная забава
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33128
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.07.18 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Жанаказахстанцы», возможно, осознают, что на «голодоморовской» кобыле далеко не уедешь (у многих казахов о советском времени остались более позитивные воспоминания), поэтому в свою идейную базу решили подтянуть популярную страшилку.
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* 211
Re: Евгений ШИБАРШИН: Рискованная забава
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2670
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Товарищ Шибаршин как и остальные товарищи аналитиги, всю жизнь ждали что кто то придет в оппозицию и скажет там что то..
Ну пришла оппозиция и?
Товарищ Шибаршин никого абсолютно, никого мовсем из любых оппозиций не поддержал..
Тогда зачем критиковать иногда власти и думать что народишко поддержит?
Лучше уш сразу говорить все как есть и Нурлыкунить ей..
Ну а этих "опиков" пруд пруди..
Кто с чем то несогласен..
Но тов. Шибаршин обратил внимание именно на этих..
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* 211
Re: Евгений ШИБАРШИН: Рискованная забава
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2670
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
поэтому такие игры для казахстанцев могут закончиться трагедией, масштаб которой будет больше голодомора.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31653


По моему более трагедии, чем допустили мы, с тов. Шибаршинами и прочими, когда поддержали перестройку и гласность, американцев и немцев, нефть в обмен на буханку хлеба и тд, более такого не будет..
Для начала нужно посмотреть или просмотреть свои личные поступки, когда мы лично потеряли собственно свою страну, свою Родину..
Теперь чего нам говорить за других, коли сами с бородой?
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§ bgb
Re: Евгений ШИБАРШИН: Рискованная забава
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3848
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 12.07.18 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хотя тему голодомора антикоммунисты вкупе с пламенными национал-патриотами молодых республик, освободившихся от «советской империи», мнут уже более 30 лет. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31653

тут все как бы понятно: советская власть пришла из рф, а не из японии, европы или америки. после этого на казахов обрушились репрессии и голодомор.
именно потом у множества казахов (до настоящего времени) оборвались родственные цепочки с предками, которых положено знать до 7-го колена и почитать.
уважаемому (мною лично) автору этого не понять? попробуйте...
почитайте о голодоморе и узнаете факты не уступающие по жестокости фашизму.
поэтому термин "мнут" в данном контексте очень неудачный!
Цитата:
Речь идет об угрозе китайской экономической экспансии... Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31653

для автора секрет, что в рф дальний восток, сибирь и уже уральский регион активно осваиваются китайцами? ими же началось "освоение" африки... у нас южные регионы заселяются, идет добыча полезных ископаемых...
я не поклонник двк, жанаказахов и пр. но любое оппозиционное движение всегда ищет уязвимые места правящих партий и берет их на вооружение, что у нас, что в сша или европе...
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§ Ваш земляк
Re: Евгений ШИБАРШИН: Рискованная забава
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1810
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.07.18 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мне вот что интересно - разве только одни казахи и украинцы пострадали от голода в начале 30-х годов?! А про голод в Поволжье эти "терпилы" что-нибудь слышали? А про голод в так ими любимой Америке что-нибудь знают?!
Идавайте начнём "каяться"! Казахи, кыргызы, монголы и ещё много каких народов покаются перед населением России за татаро-монгольское иго, поляки и шведы за Смутное время, а россияне покаются перед казахами и прочими, что не дали им вымереть или просто исчезнуть с лица Земли, взяв их всех под свою защиту. Вот интересненько будет!
Могу с любым подискутировать на эту тему, т.к. очень люблю историю. Причем не только одной России. И желаю каждому, прежде чем такие мысли посетят их воспалённый мозг, узнать как можно точнее предмет обсуждения.
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* 211
Re: Евгений ШИБАРШИН: Рискованная забава
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2670
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Могу с любым подискутировать на эту тему,

Ты можешь лично подискутировать с теми на эту тему, кто поднял этот вопрос?
Глубоко сомневаюсь..
А так в сторонке тихо сам с собой, конечно..
Хоть с Дональдом Трампом..
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§ pro100tak
Re: Евгений ШИБАРШИН: Рискованная забава
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 74
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 12.07.18 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять метель, какого х.. ведь уже апрель.
1. Если бы г. Шибаршин выразил свою мысль примерно так, что, типа, в топку нашего пиара в США надо подкинуть дров, и почему вдруг. Высказать свое предположение, как аналитику-обозревателю, что pro100 те, кто на этом сидят, подумали, что не мешает им еще лямов 20 заработать на волне ревизий Трампа, - тогда другое дело. Эти, вышеперечисленные, не первый и даже не 10-ый раз собираются там-сям. Постоянно отправляют бумаги, чтобы им выделялось бабло, ну, не совсем из того кармана, куда... Тусовка, в основном, одна и та же, меняется пара действующих персон. К примеру, добавилась супруга Муратхана Токмади.
2. У 211 пара железных вопросов-проблем-тем в этой жизни, что ли. Типа, Шибаршин, ты где был, когда... И мы с гласностью и перестройкой страну профукали.
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§ Ваш земляк
Re: Евгений ШИБАРШИН: Рискованная забава
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1810
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.07.18 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ты можешь лично подискутировать с теми на эту тему, кто поднял этот вопрос?

Ты сомневаешься в уровне моего интеллекта?! У меня хотя бы хватает мозгов не выкладывать(в отличие от тебя) фото своей жратвы. По-моему, это уже показатель умственного развития. Хочешь ещё?! Обращайся!
Кстати! Как это ты, большой любитель потрындеть о геноциде, не оседлал эту тему?! Ждём-с новых откровений. Помниться, мне уже один такой же, как ты, писал о том, что русские специально продавали казахам жареное зерно, чтобы при посеве оно не всходило. Ну а ты до чего додумаешься?! Хотя о чём это я - там же кость...
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* 211
Re: Евгений ШИБАРШИН: Рискованная забава
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2670
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Ты сомневаешься в уровне моего интеллекта

Когда я в том сомневался?
Я сомневаюсь в твоей слабости прежде всего..
И думается мне, что ты никогда в жизни не подискутируешь с теми, кто сказал сегодня это..
Так что..
Цитата:
Ваш земляк:
Могу с любым подискутировать на эту тему, т.к.

Это просто пафос на толпу?
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§ Ваш земляк
Re: Евгений ШИБАРШИН: Рискованная забава
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1810
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.07.18 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Это просто пафос на толпу?

Я, в отличие от тебя, всегда отвечаю за свои слова. Э это. Мне как-то стрёмно с тобой общаться на какие-бы то ни было темы. Просто обидно, что некоторые слова или термины могут поставить тебя в тупик. я не говорю, что ты не образованный. Просто уровень твоего развития не даёт тебе понять то, о чём я пишу. Поэтому я даже как-то упрощаю свой лексикон, чтобы до тебя хоть что-нибудь доходило.
Так что извини.
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* 211
Re: Евгений ШИБАРШИН: Рискованная забава
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2670
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
, в отличие от тебя, всегда отвечаю за свои слова. Э э

То есть мы увидим как ты задаешь вопросы им в Эфире и дискутируешь с теми, кто поднял этот вопрос?
То есть ты человек Слова?
Поверим..
Теперь ждем..
Как ты ответишь за свои слова..
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* 211
Re: Евгений ШИБАРШИН: Рискованная забава
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2670
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Могу с любым подискутировать на эту тем

Скажу больше..
Я тебя даже по дружески обниму за твое Слово, если ты его сдержишь, и извинюсь за все свои слова, что тебе я причинил болью..
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§ Ваш земляк
Re: Евгений ШИБАРШИН: Рискованная забава
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1810
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.07.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
извинюсь за все свои слова, что тебе я причинил болью..

Поверь мне - ты просто не сможешь сделать мне так, ибо IQ не позволит тебе сделать это. Хотя мне иной раз больно видеть твои ошибки. Прямо кровь из глаз течёт. Но опять же этому есть оправдание - уровень интеллекта.
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* 211
Re: Евгений ШИБАРШИН: Рискованная забава
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2670
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Поверь мне - ты просто не сможешь сделать мне так, ибо IQ н

Сделаю..
Лично..
И к тебе туда приеду и встану на колени..
Ты это освятишь своим Селфи..
Айкью тут ни при чем и тем более даже учоные не знают что это такое и по каким признакам его классифицировать более точно..
Так что, вмтретишься с нашими оппиками Лично?
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§ Ваш земляк
Re: Евгений ШИБАРШИН: Рискованная забава
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1810
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.07.18 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про "сделаю" и "лично" я уже тебе писал. В личке. А тут модерация не пропустит. И поверь мне - сила удара не зависит от уровня IQ. Но быть тебе битым. Или ты, ка и раньше, "бандит тряпочный", как уже бывало, подтянешь всю родню, начиная от троюродных племянников?
А встретиться - всегда пожалуйста! Как говориться - в любое время, в любом месте. Ты только привези, как и обещал.
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