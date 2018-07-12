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Куратор темы: drakon
* 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2670
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
пешком к ней ходить...

По моему это обшивка или обивка..
А что такое Праксиз?
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* 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2670
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В смысле стены такие..
У вас в Европе тоже так как у нас что ли?
Помню как мы мучались делая из красной кладки англицкий настоящий стиль, расшивая и заполняя его белыми смесями..
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14078
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.07.18 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А что такое Праксиз?

Больничка - домашнего врача.
Тут их двое.Второй - новый,я его
ещё не видел. По фамилии похоже - грек...
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* 211
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2670
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Больничка - домашнего врача.

Вот это круто..
Мы рвемся в Европу и скорее всего у нас лет через 12 - 15 это будет практиковаться..
Скажу своему, который воспитал меня, тем более он дочку в Европу учиться отправит, ей сейчас что то 11 или 12 лет..
На врача..
Кстати у него племянница в Англии училась, ее тоже отправили..
Нашла там Казаха, который тоже там учился и поженились..
Сейчас живут в Северном Сиянии или крен знае что это, я ее видел, 32 года ей уже, на свадьбе..
Сияние это в Ацтане..
А казалось бы, родители ее насильно заставили выучиться во Мгимо в России или как его там, и отправиться на Запад..
А вот так судьба..
Ее хахоль, ой, муш, строит небоскребы в Ацтане..
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14078
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.07.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот их - визитки - новые.С новым адресом и

телефоном. Моя - Доктор Медицины. У них
в Праксисе есть разные приборы. Электрозвук,
электрокардиограмма.Если чего - не знает,
а для лечения направляют к специалисту...
:lol: :oops:
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