211 Re: Лифт выше не поднимется #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2652

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:08 Россиянам самим тяжело, денег нет, а тут везде степи и лифты не нужны..

Были бы небоскребы как в Штатах или в Токио, еще можно было бы зацепиться..

Ну а наши эти, как их там, с новыми то воротами..

Недавно приезжал министр, открыл цифровизацию на одной фабрике, так во время его приезда кур начали в пакетиках продавать..

Уехал..

Сейчас без пакетиков..

Вот и вся цифровизация..