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§ NG.kz
Лифт выше не поднимется
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33128
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.07.18 - 01:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Российская компания ушла из проекта, который планировала реализовать в индустриальной зоне Костаная. В июле ТОО «VEK Qazaqstan» должно было начать там производство пассажирских лифтов. Это был один из первых проектов, связанных с индустриальной зоной. Сборочный цех строился одновременно с возведением ее административно-бытового комплекса. На открытии зоны прошла и презентация совместного с РФ предприятия. И вот все завершилось, толком не начавшись.
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§ arman_kst
Re: Лифт выше не поднимется
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 12.07.18 - 01:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как обычно бывает. Не работает ничего
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* 211
Re: Лифт выше не поднимется
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2652
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Россиянам самим тяжело, денег нет, а тут везде степи и лифты не нужны..
Были бы небоскребы как в Штатах или в Токио, еще можно было бы зацепиться..
Ну а наши эти, как их там, с новыми то воротами..
Недавно приезжал министр, открыл цифровизацию на одной фабрике, так во время его приезда кур начали в пакетиках продавать..
Уехал..
Сейчас без пакетиков..
Вот и вся цифровизация..
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§ Обликоморале
Re: Лифт выше не поднимется
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5341
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 12.07.18 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот, еще одни не выдержали условий бизнеса ''по-казахстански'' :lol:
Хотя налоговые режимы и прочая котовасия у нас намного щадящие, чем в России.
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§ Алиса
Re: Лифт выше не поднимется
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4220
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 12.07.18 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Как обычно бывает. Н

Цитата:
Обликоморале:
Ну вот, еще одни не выдержали условий бизнеса ''по-казахстански''

ну такие мы - эксклюзивные :lol: :lol:
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§ Сабыр
Re: Лифт выше не поднимется
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 12.07.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень жаль.. Складывается такое впечатление,что РК и производство-это несовместимые вещи.. Что мы только не начанали строить и делать,а итог всегда один. Хотелось бы конечно узнать неофициальную версию ухода россиян.
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* 211
Re: Лифт выше не поднимется
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2652
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Что мы только не начанали строить и

Мы заметь ничего не начали..
Как сидим тут в интернете уже 12 лет и критикуем тех кто строит, так и продолжаем сидеть..
У нас нет ни одного строителя, дорожника, врача..
Мы тут профессиональные комментаторы и строить что то нам неположено..
Пусть другие это делают..
А потому нужно говорить Они..
Они и виноваты..
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