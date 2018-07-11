pro100tak Re: Что происходит с интернетом от АО Казахтелеком в последние... #7





(Пользователи) Сообщений: 70

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 16:54 мало платим в К-телеком. Многие же отказываются от стационарного телефона, когда есть сотовая связь на разных операторах и на так себе тарифах. Как восстанавливать потоки, облагаемые комиссией. Не ожидали же там такие потери. Мстя будет долгой... и упорной. Плюс еще шерстят, кто с кем и почему. На это столько уходит... А ты? - Хочу? Прям как Черномырдин: Я бы хотел, хочу и буду хотеть.