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≡ Что происходит с интернетом от АО Казахтелеком в последние месяцы?!		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Что происходит с интернетом от АО Казахтелеком в последние месяцы?!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33128
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.07.18 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Невозможно! Сегодня с 13.00 он еле еле дышит! Работаю и живу в центре города. Дома с 20 до 23.00 можно вообще не подключаться-бесполезно! Везде звонил и вызывал ремонтников,меняли всё подряд и никаких изменений!
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§ лимон
Re: Что происходит с интернетом от АО Казахтелеком в последние...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 732
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 11.07.18 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если меняли прям вот всё и не работает, в чем проблема отказаться?
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§ Shegendalf
Re: Что происходит с интернетом от АО Казахтелеком в последние...
Shegendalf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 148
Регистрация: 11.01.07
Отправлено: 11.07.18 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня вопрос поинтереснее))) Что происходит у всех без исключения операторов предоставляющих интернет, в том числе и мобильный, с Youtube. Ежедневно, с 6 вечера и до поздней ночи))) Это называется дали "безлимитный тюбик народу", но с оговорочкой))))
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§ 211
Re: Что происходит с интернетом от АО Казахтелеком в последние...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2652
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 11.07.18 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Откажись от посиделок..
Хотя бы на час в день.
Сгоняй на природу, поплавай, подыши, поделай гарячий щящлык на даче..
А не только делай селфи и выкладывай по интернетам щящлык с кабаков..
Вот увидишь, жизнь станет качественней..
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§ Змея Подколодная
Re: Что происходит с интернетом от АО Казахтелеком в последние...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 484
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 11.07.18 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера только звонила им в бюро ремонта, сказали модем менять))) работать не хотят совсем.
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§ drakon
Re: Что происходит с интернетом от АО Казахтелеком в последние...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14073
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.07.18 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
сли меняли прям вот всё и не работает, в чем проблема

Цифризация - называется. Таблетки по проводам,идут больным...
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§ Сабыр
Re: Что происходит с интернетом от АО Казахтелеком в последние...
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 12.07.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Сгоняй на природу, поплавай, подыши

А ты меня и мою семью кормить будешь? Я же говорю,что работать невозможно! Кстати,сегодня норм работает.
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* pro100tak
Re: Что происходит с интернетом от АО Казахтелеком в последние...
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 70
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 12.07.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мало платим в К-телеком. Многие же отказываются от стационарного телефона, когда есть сотовая связь на разных операторах и на так себе тарифах. Как восстанавливать потоки, облагаемые комиссией. Не ожидали же там такие потери. Мстя будет долгой... и упорной. Плюс еще шерстят, кто с кем и почему. На это столько уходит... А ты? - Хочу? Прям как Черномырдин: Я бы хотел, хочу и буду хотеть.
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§ 211
Re: Что происходит с интернетом от АО Казахтелеком в последние...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2652
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
говорю,что работать невозможно

Работать надо руками и головой.
Но никак ни в интернете сутками..
Иногда нужно от интернета отдыхать час другой..
Даже если ты там работаешь, комментируя статьи и сочиняя темы сюда..
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