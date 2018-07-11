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§ NG.kz
Тополя срубили у “Березки” - еще одну зеленую зону ликвидировали в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33128
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.07.18 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше здесь был зеленый “островок” между автобусной остановкой и многоэтажными жилыми домами, сейчас - поле пеньков и вагончик строительной компании. Место - в районе магазина “Березка”, между домами №№ 5, 7 и 9 по ул. Алтынсарина.
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§ Алиса
Re: Тополя срубили у “Березки” - еще одну зеленую зону...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4220
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 11.07.18 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Re: Некоторые засохли, многие еще болеют - «НГ» проверила, как...
 Цитата:
таноми52: Какой-то злой рок довлеет над этой улицей!


ну вот. Скоро над всеми улицами города будет этот "злой рок" ....
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* 211
Re: Тополя срубили у “Березки” - еще одну зеленую зону...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2652
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 11.07.18 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Туда можно всунуть небольшую семиэтажку..
Магазины соединить с Березкой одной крышей..
Думаю будет здорово..
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§ Menden1968
Re: Тополя срубили у “Березки” - еще одну зеленую зону...
Menden1968


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.07.18 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Туда можно всунуть небольшую семиэтажку.. Магазины соединить с Березкой одной крышей.. Думаю будет здорово.

Перестань тролить,уже надоело,всё равно не получишь польму первенства т.е. не назначат тебя главным троллем. Места уже давно заняты и заглавного биться бесполезно.

А деревья жаль город Кустанай превращают в город степь......
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* 211
Re: Тополя срубили у “Березки” - еще одну зеленую зону...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2652
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 11.07.18 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
Перестань тролить,уже надо

Что перестать?
Ты в Европе живешь, покажи центр своего города и посмотрим, у кого степь..
Наш центр..
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* 211
Re: Тополя срубили у “Березки” - еще одну зеленую зону...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2652
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 11.07.18 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Другая сторона..



Могу все стороны показать и всюду деревья..
Шо вы тама нас жалеето то, мы как то вызываем жалость?
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§ Гога
Re: Тополя срубили у “Березки” - еще одну зеленую зону...
Гога


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Сообщений: 10
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 12.07.18 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друган - это фото каких годов ???Это все было в прошлом веке , при твоих нелюбимых советах !
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§ Menden1968
Re: Тополя срубили у “Березки” - еще одну зеленую зону...
Menden1968


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.07.18 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что перестать? Ты в Европе живешь, покажи центр своего города и посмотрим, у кого степь.. Наш центр..

Не смеши....и так смешно,давай не будем мериться по зелени всё равно проиграешь,от меня до улицы более вековых лип где то 500 метров.Это липы даже война не повредила и эти деревья бережно охраняют.Ты можешь показать где в городе старые деревья.Здесь чтобы срубить дерево надо будет пройти через огромные бюрократические препоны не всё так просто......а на пальму первенства по вырубке деревьев я не претендую пускай она будет у тебя.....
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* 211
Re: Тополя срубили у “Березки” - еще одну зеленую зону...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2652
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Это все было в прошлом веке , при твоих нелюбимых советах !

Ты не видишь на фото отображений типа стекла?
Когда поставили новое чертовое колесо с закрытыми посидушками?
В прошлом веке?
Вот тоже из прошлого века..



[Исправлено: 211, 12.07.2018 - 18:56]
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* 211
Re: Тополя срубили у “Березки” - еще одну зеленую зону...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2652
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот еще зелень с прошлого века..
Товарищи или уже Господа, вы что, не костанайцы?
Не знаете как сегодня?
Говоря что вчерашние фото зелени это 35 лет назад?
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* 211
Re: Тополя срубили у “Березки” - еще одну зеленую зону...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2652
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот прошлый век.
Снимал ФЭД-5, 1984й год..



Для интереса сравнил в том году..
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* 211
Re: Тополя срубили у “Березки” - еще одну зеленую зону...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2652
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот прошлый век.
35 лет назад..
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* 211
Re: Тополя срубили у “Березки” - еще одну зеленую зону...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2652
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фото с 7го этажа где Сарыарка манты были..
1984й.



К о может пусть оттуда сфотает чтоб сравнить, тогда и сейчас..
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* 211
Re: Тополя срубили у “Березки” - еще одну зеленую зону...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2652
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.07.18 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Menden1968:
давай не будем мериться по зелени всё равно проиграешь,

Давай все таки проиграю в честном бою..
Разве это не прекрасно?
Сфотай свои 500 летние дубы, как садили их твои отцы, как садили деды и прадеды..
Это же в конце концов История..
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