Menden1968 Re: Тополя срубили у “Березки” - еще одну зеленую зону... #7





(Пользователи) Сообщений: 24

Регистрация: 24.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 16:55 Что перестать? Ты в Европе живешь, покажи центр своего города и посмотрим, у кого степь.. Наш центр..



Не смеши....и так смешно,давай не будем мериться по зелени всё равно проиграешь,от меня до улицы более вековых лип где то 500 метров.Это липы даже война не повредила и эти деревья бережно охраняют.Ты можешь показать где в городе старые деревья.Здесь чтобы срубить дерево надо будет пройти через огромные бюрократические препоны не всё так просто......а на пальму первенства по вырубке деревьев я не претендую пускай она будет у тебя.....