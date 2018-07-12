Цитата: pro100tak:

Русские еще куда ни шло, как-то можно еще что-то соорудить. На 17 ходов вперед, - да там до последней шашки можно все варианты

Ты видно не знаком с русскими шашками..

Я чемпион в детстве по Союзу среди любителей был..

Сразу дали третий разряд и как победителя сразу отправили сдавать на КМС, минуя сдачу на второй и первый..

Так что ни говори глупостей..