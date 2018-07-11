/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 849 из 849«1...847848849
Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14068
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.07.18 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ОМ, этот с рубашкой,на плече,
ты наверное?... :-o
Профайл

§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5326
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.07.18 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Там нет рубашки на плече. Там два человека. Биба и Боба. Меня нет в кадре. Я на Смену-8М фотографировал.
Профайл

§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5326
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.07.18 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эхъ.
Борюсь с кофезависимостью на работе: гоняю чашку кофе по столу, чтобы залпом не выпить :lol:
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 849 из 849«1...847848849
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 215
Пользователей: 3
Всего: 218

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх