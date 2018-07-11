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§ NG.kz
Несовершеннолетний подросток пропал в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33114
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.07.18 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подросток 2004 г. р. с диагнозом ДЦП проживал на пр. Аль-Фараби, возле Центрального сквера. 10 июля, около 17.00, он вышел из дома, с тех пор не возвращался. Куда именно ушел - неизвестно.
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§ Алиса
Re: Несовершеннолетний подросток пропал в Костанае
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4212
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 11.07.18 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КН пишет, что уже нашли, возле Плазы
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* Rexyn
Re: Несовершеннолетний подросток пропал в Костанае
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 42
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 11.07.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

У нас тоже появилась эта новость
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