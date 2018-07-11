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§ NG.kz
"Получил лекарство - отправил sms". Биртанов рассказал, как наводит порядок
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33114
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.07.18 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанцы смогут подтверждать получение медицинской услуги через sms-сообщения. Об этом в ходе пресс-конференции в Астане сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов. Разработка данного сервиса, по словам министра, уже идет к концу.
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§ drakon
Re: "Получил лекарство - отправил sms". Биртанов...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14068
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.07.18 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это - сервиз! У нас даже такого - нету... :-o
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