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≡ Подозреваемого в краже «айфона» на кассе супермаркета мужчину разыскивает полиция Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Подозреваемого в краже «айфона» на кассе супермаркета мужчину разыскивает полиция Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33114
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.07.18 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подозреваемый стоял в очереди к кассе, перед ним стояла молодая женщина с ребенком. Она заплатила за покупки и ушла, оставив свой телефон. Вместо того, чтобы вернуть забытую вещь хозяйке, мужчина забрал его с собой.
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§ Сабыр
Re: Подозреваемого в краже «айфона» на кассе супермаркета...
Сабыр


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Сообщений: 8
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 11.07.18 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох уж эти джигиты на старых жигулях,да на рос номерах.. Что не происшествие так они.. Мою сестру тоже такой на чирканул и сбежал. Надо что-то делать с этим хламом на дороге на чужих номерах. Наши камеры не могут эффективно опознавать авто с иностранными номерами и отсюда все проблемы и вседозволенность водителей.
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§ Обликоморале
Re: Подозреваемого в краже «айфона» на кассе супермаркета...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5326
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.07.18 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да дядя, ну ты и дол... :lol:
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§ bgb
Re: Подозреваемого в краже «айфона» на кассе супермаркета...
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3847
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 11.07.18 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
прикид нормальный у мужика, а тут жадоба припёрла!
теперь в ютубе... его детям будут тыкать в глаза...
стыд и позор!
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* лимон
Re: Подозреваемого в краже «айфона» на кассе супермаркета...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 729
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 11.07.18 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну как так то? держать в руках айфону и не спохватиться его отсутствием в течении минуты
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§ таноми52
Re: Подозреваемого в краже «айфона» на кассе супермаркета...
таноми52


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Сообщений: 78
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 11.07.18 - 13:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Да дядя, ну ты и дол..


Вспоминаются такие же дол...,простите, женщины, укравшие под наблюдением видеокамер поликлиники роскошную детскую коляску. Наш, склонный к криминалу народ, никак ещё не привык к прогрессу -сейчас видеокамер понатыкано повсеместно и без счётно. :lol: :lol: :lol:
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* Сергей_я
Re: Подозреваемого в краже «айфона» на кассе супермаркета...
Сергей_я


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Сообщений: 2508
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 11.07.18 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
роскошную детскую коляску.

чет вы перегнули. Украли обычную прогулочную коляску. Хорошую, но уж точно не роскошную.
Цитата:
Наш, склонный к криминалу народ, никак ещё не привык к прогрессу -сейчас видеокамер понатыкано повсеместно и без счётно.

Самое обидное, что как раз при криминале, когда лишают жизни или грубо что-то нарушают, эти камеры или не работают, или не туда смотрят или еще что-то. Но толку почему-то нет. Сколько уже случаев таких было, и вроде камер понатыкано.. Ан нет, нет помощи от них.

[Исправлено: Сергей_я, 11.07.2018 - 13:31]
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§ Сыкымы
Re: Подозреваемого в краже «айфона» на кассе супермаркета...
Сыкымы


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Сообщений: 163
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 11.07.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничему жизнь людей не учит...
http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=29534
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§ Universer
Re: Подозреваемого в краже «айфона» на кассе супермаркета...
Universer


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Сообщений: 19
Регистрация: 24.08.07
Отправлено: 11.07.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мужчину, конечно, не оправдываю, но не нужно свои айфоны оставлять где попало :)
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§ Змея Подколодная
Re: Подозреваемого в краже «айфона» на кассе супермаркета...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 482
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 11.07.18 - 15:11
Комментарий удален модератором.
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§ Алиса
Re: Подозреваемого в краже «айфона» на кассе супермаркета...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4212
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 11.07.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
на дороге на чужих номерах.

ну не факт, что он сам местный. Просто машина зарегистрирована в РФ.
Цитата:
Universer:
не нужно свои айфоны оставлять где попало

для меня это нечто сродни клинике: каждый второй не упускает телефон из рук - как на скотче. Сумка, карман - нет, в руках - как жить без него уже не могут. Зашел в магазин - убери куда-нибудь. Или страх что звонок не услышится, или еще чего. Вышел - проверил на наличие "экстренных" сообщений. В общем, и сама виновата тоже.
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