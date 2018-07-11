Цитата: таноми52:

роскошную детскую коляску.

чет вы перегнули. Украли обычную прогулочную коляску. Хорошую, но уж точно не роскошную.

Цитата: Наш, склонный к криминалу народ, никак ещё не привык к прогрессу -сейчас видеокамер понатыкано повсеместно и без счётно.

Самое обидное, что как раз при криминале, когда лишают жизни или грубо что-то нарушают, эти камеры или не работают, или не туда смотрят или еще что-то. Но толку почему-то нет. Сколько уже случаев таких было, и вроде камер понатыкано.. Ан нет, нет помощи от них.



[Исправлено: Сергей_я, 11.07.2018 - 13:31]