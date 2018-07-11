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≡ ДТП с гибелью мотоциклиста прокомментировали в ДВД Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
ДТП с гибелью мотоциклиста прокомментировали в ДВД Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33114
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.07.18 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«В ночь с 8-го на 9 июля в Костанае, на пересечении улиц Бородина и Амангельды, произошло ДТП, в котором погиб 29-летний мужчина», - сообщили в ведомстве. Проводится досудебное расследование.
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§ Обликоморале
Re: ДТП с гибелью мотоциклиста прокомментировали в ДВД...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5326
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.07.18 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конкретно аварийно опасный перекресток.
А парень еще в три часа ночи умудрился совершить столкновение.
Очевидцы говорили, что голова в шлеме после аварии, оказалась отдельно от туловища.
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§ bgb
Re: ДТП с гибелью мотоциклиста прокомментировали в ДВД...
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3847
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 11.07.18 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
каждый сезон минус 2-3 мотоциклиста. скоро они кончатся?
наверно, все видели или слышали, как некоторые мотоциклисты стартуют с перекрестка и потом ускоряются?
есть нормальные байкеры, которые соблюдают правила, грамотно едут, соблюдают рядность и дистанцию. таких уважаю!
а для гонщиков такая расплата...
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* лимон
Re: ДТП с гибелью мотоциклиста прокомментировали в ДВД...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 729
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 11.07.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
похоже "отлов" двухколесных нарушителей в городе отсутствует напрочь
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* Козлов я
Re: ДТП с гибелью мотоциклиста прокомментировали в ДВД...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 11.07.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я проезжал мимо после аварии, только это было в ночь с 7 на 8 июля. Также в эту ночь кто-то снес два осветительных столба возле виадука на Рудный. как бульдозером скосили их. Было большое мокрое пятно на асфальте и столбы валялись на проезжей части. Кто-то пострадал?
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§ Змея Подколодная
Re: ДТП с гибелью мотоциклиста прокомментировали в ДВД...
Змея Подколодная


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Сообщений: 482
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 11.07.18 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти мотоциклисты, большая их часть, беспредельщики. Снуют между машин, как бессмертные.
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