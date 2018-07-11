Козлов я Re: ДТП с гибелью мотоциклиста прокомментировали в ДВД... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 199

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:40 Я проезжал мимо после аварии, только это было в ночь с 7 на 8 июля. Также в эту ночь кто-то снес два осветительных столба возле виадука на Рудный. как бульдозером скосили их. Было большое мокрое пятно на асфальте и столбы валялись на проезжей части. Кто-то пострадал?