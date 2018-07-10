Алиса Re: Некоторые засохли, многие еще болеют - «НГ» проверила, как... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4209

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:43 Цитата: arman_kst:

Герцена не видно деревьев, все повырубали

да их там по кругу сажают и они все дохнут и дохнут)))) Даже сосенки, высаженные весной, уже или померли , или на грани.... Рукожопистые спецы - не в свое дело влезли и результат наглядный. Уничтожить деревья уничтожили, а вот "вернуть" должок не получается никак. И такое везде. Возле Дома Быта "Экспресс", если не ошибаюсь, прям собрали представителей бизнеса и каждый посадили чуть ли не именное деревце и обещались за ними ухаживать типа. И что там сегодня? Полумертвое царство тоже. Одни бла-бла-бла громко произнесенные, а результаты видим спустя время..увы!!! печальные