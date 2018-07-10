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≡ Некоторые засохли, многие еще болеют - «НГ» проверила, как прижились пересаженные из-за строительства общепита деревья		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Некоторые засохли, многие еще болеют - «НГ» проверила, как прижились пересаженные из-за строительства общепита деревья
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33111
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.07.18 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В апреле 2017 года для расчистки места под строительство ресторана «Макдональдс» на ул. Тауелсиздик, за ТРЦ MART, пересадили 72 дерева. Через год после пересадки, в июне 2018 года, корреспонденты «НГ» проверили состояние этих деревьев.
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§ arman_kst
Re: Некоторые засохли, многие еще болеют - «НГ» проверила, как...
arman_kst


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Сообщений: 5
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.07.18 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По ул. Герцена не видно деревьев, все повырубали
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§ Алиса
Re: Некоторые засохли, многие еще болеют - «НГ» проверила, как...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4209
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 10.07.18 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Герцена не видно деревьев, все повырубали

да их там по кругу сажают и они все дохнут и дохнут)))) Даже сосенки, высаженные весной, уже или померли , или на грани.... Рукожопистые спецы - не в свое дело влезли и результат наглядный. Уничтожить деревья уничтожили, а вот "вернуть" должок не получается никак. И такое везде. Возле Дома Быта "Экспресс", если не ошибаюсь, прям собрали представителей бизнеса и каждый посадили чуть ли не именное деревце и обещались за ними ухаживать типа. И что там сегодня? Полумертвое царство тоже. Одни бла-бла-бла громко произнесенные, а результаты видим спустя время..увы!!! печальные
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§ Сыкымы
Re: Некоторые засохли, многие еще болеют - «НГ» проверила, как...
Сыкымы


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Сообщений: 162
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 10.07.18 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как обстоят дела у этих деревьев? Кто-нибудь проверял?
http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=30646
http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=30650
http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=30716
http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=30905
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* Обликоморале
Re: Некоторые засохли, многие еще болеют - «НГ» проверила, как...
Обликоморале


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Сообщений: 5322
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.07.18 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

На Герцена эта эпопея, по моему уже третий год длится. А воз и ныне там. Поучается, отвечающий и надзирающий отдел гор. акимата не работает.
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§ Алиса
Re: Некоторые засохли, многие еще болеют - «НГ» проверила, как...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4209
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 11.07.18 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Поучается, отвечающий и надзирающий отдел гор. акимата не работает.

есть более важная работа, это всё второстепенно 8-) народ успокоится со временем и забудет... и как будто там ничего не было и не должно быть.
ОО, идея пришла: почему бы на протяжении всей улицы Герцена не поставить сакуры как по Абая против казкомерцбанка, Шатуры. Ахаха ... и ухаживать не нужно - засыхать не будут, и типа "растительность" розовенькая веселенькая :lol: :lol: :lol:
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* таноми52
Re: Некоторые засохли, многие еще болеют - «НГ» проверила, как...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 77
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 11.07.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
На Герцена эта эпопея, по моему уже третий год длится. А воз и ныне там. Поучается, отвечающий и надзирающий отдел гор. акимата не работает.


Какой-то злой рок довлеет над этой улицей! Широченная, ухоженная и насквозь прожаренная! Укрыться от солнца негде!
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