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§ NG.kz
Водители жалуются: большегрузные машины рвут покрышки на объездной дороге в Сарыкольском районе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33111
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.07.18 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Информация поступила 10 июля вечером на редакционный WhatsApp. Пять покрышек большегрузной машины с прицепом пришли в негодность из-за того, что объездная дорога отсыпана щебнем очень крупной фракции.
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* лимон
Re: Водители жалуются: большегрузные машины рвут покрышки на...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 726
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 11.07.18 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какой хитрый ответственный, указал контактный номер только городского телефона
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