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≡ Школьники красят заборчики на перекрестке в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Школьники красят заборчики на перекрестке в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33111
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.07.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 11.00 проходил мимо перекрестка Алтынсарина-Гоголя и заметил интересную вещь... Школьники красят заборчики на данном перекрестке.
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§ dandiv
Re: Школьники красят заборчики на перекрестке в Костанае
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 606
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 11.07.18 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:


А чего в органы правопорядка то не позвонил?

В какие?
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* drakon
Re: Школьники красят заборчики на перекрестке в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14065
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.07.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
работу работаем....на форуме. :lol:

До половины двеннадцатого-всего 2 коммента,
работяги... А Сыкымы ждёт модерации с
половины четвёртого утра. Заработались... :-o
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* Обликоморале
Re: Школьники красят заборчики на перекрестке в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5322
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.07.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:

Да в ту же полицию. Дети на проезжей части работают с нарушением того же ПДД.
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* Обликоморале
Re: Школьники красят заборчики на перекрестке в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5322
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.07.18 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Тут и модераторы и администрация уже была набегами. Сам видел.
..может просто некогда модерировать.
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§ dandiv
Re: Школьники красят заборчики на перекрестке в Костанае
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 606
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 11.07.18 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Да в ту же полицию. Дети на проезжей части работают с нарушением того же ПДД.

Не додумался... А потом стоять и ждать их приезда ведь придется или не нужно?
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* Обликоморале
Re: Школьники красят заборчики на перекрестке в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5322
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.07.18 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:

Да, по идеи желательно дождаться. Ну и не думаю, чтобы они долго ехали. Дпсники по городу ведь курсируют. Тем более звонки сейчас фиксируются, не должны игнорить.
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