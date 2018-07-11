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§ NG.kz
"Тобол" на 95-й минуте вырвал победу в гостевом матче Лиги Европы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33111
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.07.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прошедшая игра стала для "Тобола" первой в еврокубках с 2011 года и первой в Лиге Европы - с 2010 года. Казахстанский клуб ранее пять раз участвовал во втором по значимости клубном турнире, но никогда не мог пройти своего первого соперника.
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* Обликоморале
Re: "Тобол" на 95-й минуте вырвал победу в гостевом...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5322
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.07.18 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где наши главные два болельщика Тобыла?
Не слышу восторгов и слов напутствия . :lol:
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