Цитата: Сыкымы:

заключают трудовой договор на покраску дорожных ограждений, потом нанимают пацанят-школьников за малую толику

Это то понятно, школьники тоже хотят заработать... но безопасность кто-то ведь должен организовывать. А тут грубейшие нарушения... а может они вообще ничего не заработают - может их на "отработки" отправили вместо того чтобы школьную территорию облагораживать?

Цитата: 211:

Сегодня детишки должны сидеть дома в интернете до 40ка лет у мамок на шее..

Когда то я на кирзаводе с 14ти лет кидал кирпичи сырец, тяжелейшие, складывали печи, на стрижках тюки катал на 9ти метровую.высоту по 200 кг, нас там вокруг него по трое четверо катали..

Эх были дети в наше время, не то что нонешнее племя..

Не о этом речь Не об этом речь - они на полосе дорожного движения, где поток транспорта велик... а если чп и кого-то заденут? Ну будет виноват водитель, но школьникам от этого легче не станет. Кто это организовывает - вот его нужно наказать, чтобы неповадно было.

Цитата: Vradon:

Ну им же не по 5 лет, как бы знают что на дороге нужно быть аккуратнее.

Они то знают, а вот водители?

Цитата: Kairat stayer:

обязательно следует использовать средства индивидуальной защиты, типа респираторов, со сменными фильтрами, испарения от окрасочных материалов негативно влияют на лёгкие, плюс всё усугубляет жара, вредное производство, даже молоко положено.

Такое если честно даже на серьезных предприятиях не часто встретишь