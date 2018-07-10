/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Школьники красят заборчики на перекрестке в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 1 из 212»
§ NG.kz
Школьники красят заборчики на перекрестке в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33111
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.07.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 11.00 проходил мимо перекрестка Алтынсарина-Гоголя и заметил интересную вещь... Школьники красят заборчики на данном перекрестке.
Читать новость

* лимон
Re: Школьники красят заборчики на перекрестке в Костанае
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 726
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 10.07.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
без жилетов и без знаков! кто-то реально в край обнаглел :-o
Профайл

§ dandiv
Re: Школьники красят заборчики на перекрестке в Костанае
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 606
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 10.07.18 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там несколько ребят были в жилетах Таза-Жол - не заснял, но те кто без жилетов на проезжей части... это даже не знаю как описать
Профайл

§ Сыкымы
Re: Школьники красят заборчики на перекрестке в Костанае
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 162
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 10.07.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть пара ушлых тёток, может больше, заключают трудовой договор на покраску дорожных ограждений, потом нанимают пацанят-школьников за малую толику. Кисти, краски, отвезти/привезти на обед/с обеда - забота заказчика, тётки только явку "персонала" обеспечивают и за денежкой приходят. Соответственно, о соблюдении ТБ и речи нет. Заказчику по "барабану", он пацанят не нанимал, тёткам вообще пофиг на их условия труда. Уже несколько лет так работают.
Профайл

§ arman_kst
Re: Школьники красят заборчики на перекрестке в Костанае
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.07.18 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это наверно бойцы Жасыл Ел. Там форму дают только как проработаешь месяц
Профайл

§ 211
Re: Школьники красят заборчики на перекрестке в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2596
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.07.18 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да..
Непорядок..
Сегодня детишки должны сидеть дома в интернете до 40ка лет у мамок на шее..
Когда то я на кирзаводе с 14ти лет кидал кирпичи сырец, тяжелейшие, складывали печи, на стрижках тюки катал на 9ти метровую.высоту по 200 кг, нас там вокруг него по трое четверо катали..
Эх были дети в наше время, не то что нонешнее племя..
Не интернетчиков понты..
Профайл

§ Vradon
Re: Школьники красят заборчики на перекрестке в Костанае
Vradon


(Пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 10.07.18 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну им же не по 5 лет, как бы знают что на дороге нужно быть аккуратнее. Зачем современных детей делают тепличными? Наденьте на них скафандр, а то вдруг пальцы краской замарают .
Профайл

§ Kairat stayer
Re: Школьники красят заборчики на перекрестке в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 125
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.07.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
без жилетов и без знаков! кто-то реально в край обнаглел


Вдобавок, если действительно дети работают, тогда обязательно следует использовать средства индивидуальной защиты, типа респираторов, со сменными фильтрами, испарения от окрасочных материалов негативно влияют на лёгкие, плюс всё усугубляет жара, вредное производство, даже молоко положено.
Профайл

§ dandiv
Re: Школьники красят заборчики на перекрестке в Костанае
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 606
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 10.07.18 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
заключают трудовой договор на покраску дорожных ограждений, потом нанимают пацанят-школьников за малую толику

Это то понятно, школьники тоже хотят заработать... но безопасность кто-то ведь должен организовывать. А тут грубейшие нарушения... а может они вообще ничего не заработают - может их на "отработки" отправили вместо того чтобы школьную территорию облагораживать?
Цитата:
211:
Сегодня детишки должны сидеть дома в интернете до 40ка лет у мамок на шее..
Когда то я на кирзаводе с 14ти лет кидал кирпичи сырец, тяжелейшие, складывали печи, на стрижках тюки катал на 9ти метровую.высоту по 200 кг, нас там вокруг него по трое четверо катали..
Эх были дети в наше время, не то что нонешнее племя..

Не о этом речь :-( Не об этом речь - они на полосе дорожного движения, где поток транспорта велик... а если чп и кого-то заденут? Ну будет виноват водитель, но школьникам от этого легче не станет. Кто это организовывает - вот его нужно наказать, чтобы неповадно было.
Цитата:
Vradon:
Ну им же не по 5 лет, как бы знают что на дороге нужно быть аккуратнее.

Они то знают, а вот водители?
Цитата:
Kairat stayer:
обязательно следует использовать средства индивидуальной защиты, типа респираторов, со сменными фильтрами, испарения от окрасочных материалов негативно влияют на лёгкие, плюс всё усугубляет жара, вредное производство, даже молоко положено.

Такое если честно даже на серьезных предприятиях не часто встретишь :-(
Профайл

§ Kairat stayer
Re: Школьники красят заборчики на перекрестке в Костанае
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 125
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.07.18 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Такое если честно даже на серьезных предприятиях не часто встретишь


Согласен, ниже ссылка на типовую Инструкцию по охране труда при окрасочных работах, применяемая в РФ, аналогичная скорее всего применяется и у нас при окраске, с помощью пневмо-пульверизаторов и ручным способами. При этом выполняются ли указанные в Инструкции требования, это другой вопрос, также мы не знаем какие краски, растворители и другие материалы используют здесь при проведении окрасочных работ, в свою очередь их токсичность, допустимый возраст маляров тоже важен. Из указанной типовой Инструкции:

1.1. К работе с красителями, обладающими токсичными свойствами (нитрокрасками, нитроэмалями и асфальтовыми лаками) допускаются лица старше 18 лет, прошедшие медицинский осмотр...

1.8. В процессе окрасочных работ на персонал могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:
— красители и растворители с токсичными свойствами;
— движущиеся машины и механизмы, подвижные части оборудования;
— недостаточная освещенность рабочей зоны;
— острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструмента и оборудования.

1.9. Персонал, допущенный к окрасочным работам, должен быть обеспечен специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими Нормами выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (СИЗ).
1.10. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат соответствия.
1.11. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, а также с истекшим сроком годности к применению не допускаются.
1.12. Использовать спецодежду и другие СИЗ для других, нежели основная работа, целей запрещается.

xn------7cdbxfuat6afkbmmhefunjo4bs9u.xn--p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85.html
Профайл

§ 211
Re: Школьники красят заборчики на перекрестке в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2596
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.07.18 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Не об этом речь - они на полосе дорожного движения, где поток транспорта велик... а

Именно об этом..
Ты знаешь что такое овечий тюк под пол тонны?
Или кирпич на обжиге?
То есть нас эти тюки задавить не могли?
А лента где кирпич гоняет, руки только с рукавицами нельзя одевать, засосет..
И руки и ноги и голову..
А трое погибло у нас на сенокосе, когда мы сзади трактора сидя на самодельном сиденье, дергаем проволоку с вилами и попробуй упади..
Там пыль и ничего не видно..
Сразу несколько серпов тело разорвут на части..
Никаких ремней безопасности или хотя бы респираторов, с ними вообще задохнуться можно..
И да, я не жалею то что так зарабатывал..
Профайл

§ Сыкымы
Школьники красят заборчики на перекрестке в Костанае
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 162
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 11.07.18 - 03:37
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ dandiv
Re: Школьники красят заборчики на перекрестке в Костанае
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 606
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 11.07.18 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня с утра продолжается покраска
Профайл

* drakon
Re: Школьники красят заборчики на перекрестке в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14065
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.07.18 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да,школьники с утра - работают.
А дяди - спят. В футбол - играли,
всю ночь. 2 коммента - всего... :lol:

[Исправлено: drakon, 11.07.2018 - 11:23]
Профайл

* Обликоморале
Re: Школьники красят заборчики на перекрестке в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5322
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.07.18 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:

А чего в органы правопорядка то не позвонил?
Цитата:
drakon:

Какой спят, работу работаем....на форуме. :lol:
Профайл
Ответить 
Страница 1 из 212»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 41
Зарегистрированные пользователи: bgb

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 206
Пользователей: 4
Всего: 210

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх