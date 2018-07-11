Горожанин_kst Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем. #1030





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1254

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:53 А какая мышь этот Мбапе))) вот уж лицо французиков раскрывается...Нет, не воины, так на любителя, укусить исподтишка.

А Куртуа красавчик.

Все....1-0 от обороны. Франция в финале. Похоже они же чемпионы.Жаль, за футбол жаль, не самый яркий, но результативный.Тенденция однако.



[Исправлено: Горожанин_kst, 11.07.2018 - 01:56]