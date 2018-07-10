211 Re: Флуд и оффтопик (часть 3) #12751





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2596

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:59 Вообще тема ни огурцов, ни помидоров, ни малины, ни даже этой клубники, ну все как то ровно все, понятно..

Но вот Арбуз..

Хотя я выкладывал еще до своей болезни, а значит более двух лет назад фото желтого арбуза..

Но тогда тоже ничего..

А вот этот красный холодный прехолодный сделал свое черное дело..

Прям Исчадие Ада с подземелья южных человечеков пришло сюда..