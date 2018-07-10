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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2593
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.07.18 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще тема ни огурцов, ни помидоров, ни малины, ни даже этой клубники, ну все как то ровно все, понятно..
Но вот Арбуз..
Хотя я выкладывал еще до своей болезни, а значит более двух лет назад фото желтого арбуза..
Но тогда тоже ничего..
А вот этот красный холодный прехолодный сделал свое черное дело..
Прям Исчадие Ада с подземелья южных человечеков пришло сюда..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2593
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.07.18 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Арбуз это..

- Относится к овощам (бахчевая культура). Плод — тыквина[2], шаровидной, овальной, уплощённой или цилиндрической формы; окраска коры от белой и жёлтой до тёмно-зелёной с рисунком в виде полос и пятен; мякоть розовая, красная, малиновая, реже — белая и жёлтая.

Ладно, читаем дальше..

- Этимология названия
Слово заимствовано из кыпчак. !!

Так вот в чем вся проблема?
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2593
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.07.18 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подумать только..
Одын Арбуз, но такой очень холодный прихолодный, отправил писать по 50 комментариев здоровых и горячих аш двух Госконцев..
Назад в Госконию..
Констанция вас будет ждать, но вы там держитесь..
Тут еще много осталось горячих Госконцев..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2593
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.07.18 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они тут размножились как горячие пригорячие пирошки..
Госконцы..
Ой, смеюсь смеюсь, а завтра наверно буду плакать..
Но хоть сегодня насмеюся..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2593
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.07.18 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я даже речевку сочинил для многочисленных Дартаньянов с одной маленькой Госконии..

- Все прячемся за всех и нападаем лишь на одного!

Как, складно и главно жостко?
Противник с таких слов страху наделае-ет...
Никто не позавидует ему!
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2593
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.07.18 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а сейчас братцы надо подкачаться..



До утра далеко..
Украинский борщ..
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1626
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.07.18 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну пару анекдотов на ночь 8-)
//Не поддавайтесь на разводки психиатров!
Галоперидол не лечит, а реально разрушает канал связи с Космосом, закрывает третий глаз и блокирует чакры!//

//— Вот съел вчера арбуз и потом обо$рался...
— А может, это не из-за арбуза?
— Я тоже сначала на персики грешил, но потом еще раз съел арбуз — и снова обо$рался…//

Ждём продолжения! 8-)
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§ Горожанин_kst
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Горожанин_kst


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Сообщений: 1246
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 11.07.18 - 00:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Ой ли? Украинский?На рулечке, с бураком и свежей капусткой, с хфасолей, ну и с пампушкой с чесноком, ложечкой доброй сметанки, ломтем ароматной чернушки...под солёное сальцо, под горилочку, надеюсь?)
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Страница 851 из 851«1...849850851
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