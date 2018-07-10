211 Re: Флуд и оффтопик (часть 3) #12736





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2581

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:47 Да уш..

Нытье это когда ищут виноватого вообще не там..

Ну конечно, я виноват в том что я вас не трогал и меня в какой то попытке бессилия чего либо сделать обвинили ..

Что это как не нытье?

Казалось бы..

Нарушил, сам и ответь за это..

Нет, то арбуз виноват, то я..

Никто кроме вас только..

Мне сознаться в том что это я потер ваши комменты?