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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2581
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.07.18 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Нытье это когда ищут виноватого вообще не там..
Ну конечно, я виноват в том что я вас не трогал и меня в какой то попытке бессилия чего либо сделать обвинили ..
Что это как не нытье?
Казалось бы..
Нарушил, сам и ответь за это..
Нет, то арбуз виноват, то я..
Никто кроме вас только..
Мне сознаться в том что это я потер ваши комменты?
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5313
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.07.18 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Я кажеться тебя вообще не трогал. Алекс стебанулся, но у тебя следом начался словесный. :lol:
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2581
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.07.18 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В том что я у вас во всем виноват, интересно спросить, вам легче как то становится?
Причем сразу небольшой кучке людей всем вместе?
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5313
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.07.18 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще есть вот такое мнение. Кто надо прочитав поймет. Ответить почему то не получается. :lol:
Ну и вопрос с констатацией факта, разве можно назвать спором?)))
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2581
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.07.18 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
стебанулся

Ладно гнать то..
Вы от злости уже и что такое за слово не понимаете..
Сейчас начнешь доказательства какие то нарывать на то, что виноват Арбуз..
Вы всегда так..
Всю свою боль и отчаяние, пытаетесь перевести в смешочки..
Ну а на самом деле все плохо..
Мда уш..
Мне с вами на премодерацию отправиться?
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5313
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.07.18 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Я тебя не в чем не обвинял. Читать умешь или еще повторить 5 раз. :lol:
Горбатого лепишь.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5313
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.07.18 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

О, понесло :lol:
Н чем не нытье с оскорблением предвзятым. Ахаха.
Давай нагнетай.
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1624
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.07.18 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот зачем было вам этот арбуз трогать?
Теперь всё, на всю ночь опять :-P
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Страница 850 из 850«1...848849850
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