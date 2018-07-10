211 Re: Флуд и оффтопик (часть 3) #12731





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2581

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:08 Господи..

Опять обо мне и про меня..

Опять виноват я..

Их стирают, а они вину во мне нашли..

А как, сказать и спросить того кто стирает слабо, прежде чем обвинить в чем то коллегу?

Толпой как всегда?

Я вообще никого не трогаю и тем более не обвиняю, если меня стирают..

Говорю честно и прямо, но не пытаюсь валить свою вину на других..