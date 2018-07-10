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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2581
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.07.18 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня в тени 34 было, не грех пожевать холодной отравы..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5313
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.07.18 - 20:41
Комментарий удален модератором.
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1624
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.07.18 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Разглашение гос. тайны :oops: ?
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 705
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.07.18 - 20:47
Комментарий удален модератором.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5313
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.07.18 - 20:50
Комментарий удален модератором.
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 705
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.07.18 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут то все ясно.
Таксисту поляну освобождают.
Фото арбуза штук сто ждите.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5313
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.07.18 - 20:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Можно свой флуд спокойно замутить. Пусть тут сам на сам развлекается. :lol:
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 705
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.07.18 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А давече тут было заявлено-и вы и мы следуем правилам.
День прошел. И все кануло в лету.
Арбузы рулят.
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 705
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.07.18 - 21:01
Комментарий удален модератором.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5313
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.07.18 - 21:05
Комментарий удален модератором.
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2581
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.07.18 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи..
Опять обо мне и про меня..
Опять виноват я..
Их стирают, а они вину во мне нашли..
А как, сказать и спросить того кто стирает слабо, прежде чем обвинить в чем то коллегу?
Толпой как всегда?
Я вообще никого не трогаю и тем более не обвиняю, если меня стирают..
Говорю честно и прямо, но не пытаюсь валить свою вину на других..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2581
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.07.18 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Арбуз им помешал..
Теперь виноват этот арбуз, то что вас потерли..
Господи..
Да подождите, можно коммент высудить и предъявить пункты самооправдаеия и коммент восстанавливают немного позже..
Чо вы вообще такие?
Уже за коммент, за свой, обращенный друг к другу, не ко мне, начали на меня бочку катить?
Слабость казалось бы сильных интернетных троллей, найти как всегда виноватого в соседе, а не в том кто тебе что то там сделал..
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§ 211
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2581
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 10.07.18 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо было Арбуз в Деревеньку всунуть..
То тут то он виноват..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5313
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.07.18 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, нытье пошло и следом...ахахахъ
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§ alex_60
Re: Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 705
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.07.18 - 21:43
Комментарий удален модератором.
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Ответить Новый топик
Страница 849 из 850«1...847848849850»
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