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≡ Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 68 из 68«1...666768
Куратор темы: yudjin
§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5313
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.07.18 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

А вот и нет. Наоборот, начнет понимать какого партнера может потерять. И срочно поменяет в корне все свои телодвижения. Еще всем форумом у вас на свадьбе погуляем. Марика вообще возьмем шофером, как профи. А журналисты НГ о вас очерк или статью напишут. :lol:
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5313
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.07.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Короче, я за Бельгию, хотя 10-ка у французов дюже нравится. Из молодых, надеюсь все у него еще впереди. Новая звездочка на футбольном небосклоне.
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§ alex_60
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 705
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.07.18 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь нормальный сон
Утром смотрим.
Я только знаю против кого я.
Я против них
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1624
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.07.18 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я за французов, мои последние фавориты из названых ещё в начале ветки. ;-)
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5313
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.07.18 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Поди неравнодушен к афроамериканкам?)
:lol:
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5313
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.07.18 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, теперь ЛИЛЯ потерялася.
Видимо поражение российской сборной для нее оказалось трагедией.
Все не отойдет.
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1624
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.07.18 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Через 2 недели в отпуск туда, зачем мне лишние проблемы :-P
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1624
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.07.18 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Хорватию не поеду, злые они ;-)
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5313
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.07.18 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

А что во Франции делать? Если только на Средиземное, а так-тоска.
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§ elektron
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1624
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.07.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Если только на Средиземное

Не Атлантика, Бордо, Ле Порж :lol: Красота!
Перепутал. А что там на средиземном то делать?

https://www.google.de/maps/uv?hl=de&pb=!1s0xd54a9dacfd73015:0x2c2f7ed6fbf2b281!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttps://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipNaooTLa23RGl_DIGLKpCnTzENCasWjfY3HPsBb%3Dw213-h160-k-no!5sle+porge+camping+-+Google-Suche&imagekey=!1e10!2sAF1QipNaooTLa23RGl_DIGLKpCnTzENCasWjfY3HPsBb&sa=X&ved=0ahUKEwiTjfDI5JTcAhXB66QKHb9KA3wQoioIhwEwDg

[Исправлено: elektron, 10.07.2018 - 15:53]
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5313
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.07.18 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Ну тоже тема.
На средиземном у французов много истории. Ну и красоты.
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5313
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.07.18 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Хочу на Корсике как-нибудь побывать.
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§ kbkz1980
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3731
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 10.07.18 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Кстати, теперь ЛИЛЯ потерялася

Я смотрю ты меня уже в засос тута начал любить
Цитата:
Обликоморале:
Хочу на Корсике как-нибудь побывать.

В вашем печальном возрасте надо уже бывать,а не хотеть
:-P
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§ Обликоморале
Re: Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5313
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.07.18 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Я смотрю ты меня уже в засос тута начал любить

А ты и радая. ;-) тут как тут.Цитата:
kbkz1980:

В вашем печальном возрасте надо уже бывать,а не хотеть

Муля, ты это по своему выводы делаешь? :lol:
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Ответить Новый топик
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