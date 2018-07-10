/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Некоторые засохли, многие еще болеют - «НГ» проверила, как прижились пересаженные из-за строительства общепита деревья		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Некоторые засохли, многие еще болеют - «НГ» проверила, как прижились пересаженные из-за строительства общепита деревья
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33106
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.07.18 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В апреле 2017 года для расчистки места под строительство ресторана «Макдональдс» на ул. Тауелсиздик, за ТРЦ MART, пересадили 72 дерева. Через год после пересадки, в июне 2018 года, корреспонденты «НГ» проверили состояние этих деревьев.
Читать новость

§ arman_kst
Re: Некоторые засохли, многие еще болеют - «НГ» проверила, как...
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.07.18 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По ул. Герцена не видно деревьев, все повырубали
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 130
Пользователей: 0
Всего: 130

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх