Обликоморале Re: Флуд и оффтопик (часть 3) #12709





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5296

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:46 bgb: где конкурсы с мокрыми майками и без них



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Нужно его замутить отдельной веткой во флуде.

Придумать нейтральную почту на которую даже не реганые будут скидывать.

Учередить призы.

Например.

Марик-месяц бесплатное проживание в его хоромах.

Добринцофф-продуктовая корзина.

Валентин -кофе.

Юджин-портфолио.

Витал-сурпрайз с мундиаля.

Ну и так далее.